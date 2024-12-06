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Іран виступив на підтримку диктатора Асада, пообіцявши надіслати зброю та радників до Сирії, - Reuters

Марія Науменко
6 грудня, 2024 п'ятниця
18:29
Світ

У п'ятницю, 6 грудня, високопоставлений іранський чиновник заявив, що його країна відправить до Сирії ракети, безпілотники і більше радників, висловивши підтримку сирійському лідеру Асаду

Зміст

Про це інформує Reuters.

У виданні зазначили, що у випадку, якщо ісламістські повстанці захоплять Хомс під час нового блискавичного наступу, це відріже столицю Дамаск від узбережжя, яке є давнім оплотом алавітської секти Асада і де його російські союзники мають військово-морську і військово-повітряну бази.

"Цілком ймовірно, що Тегерану доведеться відправити до Сирії військову техніку, ракети і безпілотники... Тегеран вжив усіх необхідних заходів для збільшення кількості своїх військових радників у Сирії і розгортання сил", - заявив він.

За його словами, зараз Тегеран "надає розвідувальну і супутникову підтримку Сирії".

Крім того, підтримувана Іраном "Хезболла", вночі відправила невелику кількість "наглядових сил" з Лівану до Сирії, щоб допомогти запобігти захопленню Хомса антиурядовими бойовиками.

Що відбувається зараз у Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

 

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

30 листопада Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

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Виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко вважає, що Росія буде збільшувати свою військову присутність в Сирії тими силами, які вже перебувають в тому регіоні, без перекидання військ з фронту російсько-української війни.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країні, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран. 

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії.

5 грудня сирійські повстанці увійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста.

6 грудня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

Теги:
Новини
політика
Сирія
Іран
втручання Росії
Військові новини
Хезболла
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