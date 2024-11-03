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ISW: Південна Корея може посилити підтримку України через відправку військ КНДР до Росії

Світлана Кравченко
3 листопада, 2024 неділя
09:16
Світ Південна Корея

На тлі інформації про розгортання північнокорейських військ біля українського кордону з боку Росії Південна Корея сповістила про ймовірну готовність посилити підтримку України

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Південна Корея сигналізувала про можливу готовність посилити підтримку України на тлі постійних повідомлень української розвідки про розгортання північнокорейських військ поблизу російського кордону з Україною", - йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл заявив 1 листопада, що в країні розглядаються "всі можливі сценарії" у відповідь на питання про можливу відправку зброї в Україну після розгортання північнокорейських військ в Росії.

За його словами, Південна Корея стежитиме за залученням північнокорейських військ у Росію і за вигодами, які КНДР отримує від Росії, щоб визначити курс дій.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.


 
Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
військові
Південна Корея
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
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