Кількість загиблих під час теракту у Москві сягнула 139 осіб

Про це повідомив голова Слідчого комітету РФ (СКР) Олександр Бастрикін. на нараді у Володимира Путіна, інформує Interfax.

"Внаслідок нападу загинуло 139 людей, з них сьогодні пізнано 75. Серед загиблих троє дітей. Із загальної кількості загинуло на місці теракту 137, двоє померли в лікувальних закладах", - сказав Бастрикін.

За його словами, від вогнепальних поранень загинуло 40 людей, від поєднання вогнепальних і колото-різаних ран – дві людини.

"Внаслідок пожежі, від впливу високої температури та продуктів горіння загинуло 45 людей. Поранення та травми різного ступеня тяжкості отримали 182 особи", - сказав Бастрикін.