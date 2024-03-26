Кількість загиблих під час теракту у Москві сягнула 139 осіб
Кількість загиблих внаслідок теракту в Crocus City Hall зросла до 139 осіб: 137 загинуло на місці теракту, двоє померли в лікарні, ще 182 - травмовані
Про це повідомив голова Слідчого комітету РФ (СКР) Олександр Бастрикін. на нараді у Володимира Путіна, інформує Interfax.
"Внаслідок нападу загинуло 139 людей, з них сьогодні пізнано 75. Серед загиблих троє дітей. Із загальної кількості загинуло на місці теракту 137, двоє померли в лікувальних закладах", - сказав Бастрикін.
За його словами, від вогнепальних поранень загинуло 40 людей, від поєднання вогнепальних і колото-різаних ран – дві людини.
"Внаслідок пожежі, від впливу високої температури та продуктів горіння загинуло 45 людей. Поранення та травми різного ступеня тяжкості отримали 182 особи", - сказав Бастрикін.
- Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою 22 березня невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.
- Раніше, починаючи від 7 березня, американські дипломати попередили про загрозу терактів у столиці РФ Москві. Згодом схожі заяви зробили представники ще низки держав Заходу.
- У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в "Крокусі" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім.
- 23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно" аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї.
- Професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг в ефірі Еспресо висловив переконання, що спецслужби США й інших західних країн не будуть надавати росіянам додаткову інформацію про теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол". На думку експерта, спецслужби західних країн не будуть ризикувати своїми джерелами інформації.
- 25 березня на нараді з силовиками Путін визнав, що теракт вчинили "радикальні ісламісти", але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".
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