Колишній президент Ірану Ахмадінеджад балотуватиметься на дострокових виборах

Про це повідомляє CNN.

Утім, як стверджують у виданні, його можуть не допустити до участі в виборах, оскільки очолювана клерикалами Рада вартових країни перевірятиме кандидатів і опублікує список тих, хто пройшов перевірку, 11 червня.

Довідково: Ахмадінежад вперше був обраний президентом Ірану у 2005 році й залишив посаду через закінчення терміну перебування на посаді у 2013 році.

У 2017 році Рада вартових заборонила йому балотуватися на пост президента, через рік після того, як Верховний лідер Аятола Алі Хаменеї попередив його, що участь у виборах "не в його інтересах і не в інтересах країни".

Конфлікт між ними виник після того, як Ахмадінеджад відкрито виступив за перевірку повноважень Хаменеї як верховного лідера.

У 2018 році, рідко критикуючи Хаменеї, Ахмадінеджад написав йому листа, в якому закликав до "вільних" виборів.

Що відомо про авіакатастрофу в Ірані

19 травня гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, зазнав аварії. Офіційні особи підтвердили загибель усіх пасажирів. Згодом стало відомо, що аварія сталась через технічну несправність.

В ISW оцінили наслідки загибелі Раїсі для Ірану: зазначають, що його смерть може мати серйозні наслідки для країни, проте не дестабілізує її так, як могла б смерть верховного головнокомандувача.

21 травня в Ірані повідомили дату виборів нового президента, які проводитимуть позачергово.

23 травня, загиблого в авіакатастрофі Ібрагіма Раїсі поховали в його рідному місті на північному сході країни - Мешхеді.

Згодом Генеральний штаб Ірану оприлюднив попередній звіт комісії з розслідування масштабів і причин аварії вертольота. У звіті йдеться, що гелікоптер здійснював рух за заданим маршрутом і не змінював його, а пілот зв'язувався з колегами інших двох вертольотів за півтори хвилини до аварії.

30 травня генеральний штаб Ірану виключив можливість диверсії під час авіакатастрофи вертольота з президентом країни Ібрагімом Раїсі 19 травня.