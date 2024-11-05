Команда Гарріс визнає результати виборів, якщо Трамп переможе, - заступниця директора з питань урядових відносин Razom for Ukraine Барчук
Заступниця директора з питань урядових відносин Razom for Ukraine Оксана Барчук повідомила, що сторона Гарріс забезпечить мирну передачу влади
Про це вона розповіла в етері "Еспресо".
"Від команди Камали Гарріс надійшла заява про те, що вони підтримають і затвердять результати виборів, якщо переможе Дональд Трамп. Хоча від команди Трампа ми нічого подібного не чули. Минулого тижня були лише повідомлення про можливі випадки шахрайства в Пенсильванії, але ще зарано про це говорити. Поживемо – побачимо", - зазначила вона.
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Не варто звертати увагу на перші результати виборів сьогодні чи завтра, тому що все може змінитися, каже Барчук.
"Стратеги й експерти з Вашингтона кажуть, що за всю їхню політичну кар’єру вони вперше стикаються з ситуацією, коли ніхто не знає, що станеться, і ніхто не може точно передбачити результати виборів. Вони радять просто відволіктися – подивитися фільм чи зайнятися чимось іншим, щоб не зважати на різні спекуляції та балачки", - додала вона.
- За два тижні до виборів президента США майже 17 млн американців достроково проголосували за кандидата.
- Як стало відомо 3 листопада, віцепрезидентка США Камала Гарріс і експрезидент Дональд Трамп мають майже однакову підтримку серед виборців у ключових штатах за кілька днів до президентських виборів.
- Демократична партія та штаб Камали Гарріс розробили стратегію швидкої реакції на випадок, якщо Дональд Трамп спробує передчасно заявити про свою перемогу на президентських виборах, як це було у 2020 році.
- Згодом стало відомо, що в кількох штатах перевели національну гвардію в режим підвищеної готовності з метою запобігання можливим громадянським заворушенням під час президентських виборів.
- Також понад 20 штатів заявили про готовність скерувати підрозділи національної гвардії до Вашингтона, округ Колумбія, в разі потреби після президентських виборів та перед інавгурацією.
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