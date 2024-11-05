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Головна Світ Команда Гарріс визнає результати виборів, якщо Трамп переможе, - заступниця директора з питань урядових відносин Razom for Ukraine Барчук
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Команда Гарріс визнає результати виборів, якщо Трамп переможе, - заступниця директора з питань урядових відносин Razom for Ukraine Барчук

Тетяна Нижник
5 листопада, 2024 вiвторок
20:08
Світ Камала Гарріс

Заступниця директора з питань урядових відносин Razom for Ukraine Оксана Барчук повідомила, що сторона Гарріс забезпечить мирну передачу влади

Зміст

Про це вона розповіла в етері "Еспресо".

"Від команди Камали Гарріс надійшла заява про те, що вони підтримають і затвердять результати виборів, якщо переможе Дональд Трамп. Хоча від команди Трампа ми нічого подібного не чули. Минулого тижня були лише повідомлення про можливі випадки шахрайства в Пенсильванії, але ще зарано про це говорити. Поживемо – побачимо", - зазначила вона.

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Не варто звертати увагу на перші результати виборів сьогодні чи завтра, тому що все може змінитися, каже Барчук.

"Стратеги й експерти з Вашингтона кажуть, що за всю їхню політичну кар’єру вони вперше стикаються з ситуацією, коли ніхто не знає, що станеться, і ніхто не може точно передбачити результати виборів. Вони радять просто відволіктися – подивитися фільм чи зайнятися чимось іншим, щоб не зважати на різні спекуляції та балачки", - додала вона.

  • За два тижні до виборів президента США майже 17 млн американців достроково проголосували за кандидата.
  • Як стало відомо 3 листопада, віцепрезидентка США Камала Гарріс і експрезидент Дональд Трамп мають майже однакову підтримку серед виборців у ключових штатах за кілька днів до президентських виборів.
  • Демократична партія та штаб Камали Гарріс розробили стратегію швидкої реакції на випадок, якщо Дональд Трамп спробує передчасно заявити про свою перемогу на президентських виборах, як це було у 2020 році.
  • Згодом стало відомо, що в кількох штатах перевели національну гвардію в режим підвищеної готовності з метою запобігання можливим громадянським заворушенням під час президентських виборів.
  • Також понад 20 штатів заявили про готовність скерувати підрозділи національної гвардії до Вашингтона, округ Колумбія, в разі потреби після президентських виборів та перед інавгурацією.
Теги:
Новини
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політика
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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