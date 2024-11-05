Команда Гарріс визнає результати виборів, якщо Трамп переможе, - заступниця директора з питань урядових відносин Razom for Ukraine Барчук

Про це вона розповіла в етері "Еспресо".

"Від команди Камали Гарріс надійшла заява про те, що вони підтримають і затвердять результати виборів, якщо переможе Дональд Трамп. Хоча від команди Трампа ми нічого подібного не чули. Минулого тижня були лише повідомлення про можливі випадки шахрайства в Пенсильванії, але ще зарано про це говорити. Поживемо – побачимо", - зазначила вона.

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Не варто звертати увагу на перші результати виборів сьогодні чи завтра, тому що все може змінитися, каже Барчук.

"Стратеги й експерти з Вашингтона кажуть, що за всю їхню політичну кар’єру вони вперше стикаються з ситуацією, коли ніхто не знає, що станеться, і ніхто не може точно передбачити результати виборів. Вони радять просто відволіктися – подивитися фільм чи зайнятися чимось іншим, щоб не зважати на різні спекуляції та балачки", - додала вона.

"Від команди Камали Гарріс надійшла заява про те, що вони підтримають і затвердять результати виборів, якщо переможе Дональд Трамп. Хоча від команди Трампа ми нічого подібного не чули. Минулого тижня були лише повідомлення про можливі випадки шахрайства в Пенсильванії, але ще… pic.twitter.com/Yo4SxbMwoF — Еспресо (@EspresoTV) November 5, 2024