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Країни ASEAN розробляють кодекс поведінки на тлі суперечок з Китаєм у Південнокитайському морі

9 січня, 2024 вiвторок
09:47
Світ Берегова охорона Філіппін

У вівторок, 8 січня, міністерка закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді заявила, що її країна готова співпрацювати з іншими країнами Південно-Східної Азії для завершення роботи над кодексом поведінки в Південнокитайському морі, на тлі суперечок між багатьма її сусідами та Китаєм

Про це повідомляє Reuters.

"Щодо Південнокитайського моря Індонезія готова працювати разом з усіма країнами-членами ASEAN, включно з Філіппінами, щоб якнайшвидше завершити роботу над Кодексом поведінки", - заявила Ретно на спільній пресконференції з філіппінським колегою Енріке Манало в Манілі, напередодні візиту президента Індонезії Джоко Відодо.

Асоціація держав Південно-Східної Азії (ASEAN) і Китай вже багато років намагаються створити основу для переговорів про кодекс поведінки - план, який був розроблений ще у 2002 році. Але прогрес був повільним, попри зобов'язання всіх сторін просувати та прискорювати цей процес.

Китай заявляє про свої претензії на картах, використовуючи "лінію з дев'ятьма пунктирами", яка простягається на 1,5 тис. км на південь від його материка, врізаючись у виключні економічні зони Брунею, Індонезії, Малайзії, Філіппін і В'єтнаму. У 2016 році міжнародний арбітражний трибунал визнав недійсними більшість претензій Китаю, але Пекін відкинув це рішення.

Напруга в Південнокитайському морі: що відомо

22 жовтня китайські судна заблокували філіппінський човен у Південнокитайському морі - Філіппіни звинуватили Китай у порушенні суверенітету.

Трохи згодом міністерство закордонних справ Філіппін знову звинуватило КНР у вторгненні в їхні води після інциденту за участі військових кораблів обох країн.

17 листопада президент Філіппін зустрівся зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном, шукаючи шляхи зниження напруженості в Південнокитайському морі та відновлення доступу філіппінських рибалок до рибальських угідь.

19 листопада президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що ситуація у тій зоні Південнокитайського моря, де у його країни та Китаю є територіальна суперечка, стала "ще більш жахливою".

10 грудня Філіппіни та Китай обмінялися звинуваченнями щодо зіткнення їхніх суден у спірних водах Південнокитайського моря через претензії щодо життєво важливого водного шляху.

11 грудня Філіппіни назвали "серйозною ескалацією" дії китайських кораблів проти своїх катерів, зокрема одного з них, на борту якого перебував високопоставлений філіппінський військовий, що виконував місію з поповнення запасів у Південнокитайському морі на вихідних. 

12 грудня МЗС Філіппін викликало посла Китаю, аби висловити протест проти "послідовних утисків" у Південнокитайському морі.

22 грудня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна продовжуватиме військовий тиск на Філіппіни через суперечку в Південнокитайському морі.

25 грудня, китайські державні ЗМІ звинуватили Філіппіни в неодноразових порушеннях кордонів у Південнокитайському морі, поширенні неправдивої інформації та змові з екстериторіальними силами з метою спричинення неприємностей, у Манілі відреагували.

Китай
Індонезія
Філіппіни
Малайзія
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