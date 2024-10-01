Країни НАТО мають підтримати мирний план України, а не китайсько-бразильську ініціативу, - Столтенберг

Про це він сказав в інтерв'ю Politico.

За словами Столтенберга, український мирний план забезпечує надійний процес, здатний привести до тривалого миру.

Генсек НАТО зазначив, що остаточне рішення щодо прийнятних умов має залишатися за українцями, оскільки вони є жертвою повномасштабної агресії.

Ці заяви пролунали на тлі обговорення участі Туреччини в ініціативі "Друзі миру", яка була започаткована Китаєм і Бразилією. Ініціатива спрямована на врегулювання "конфлікту між Росією та Україною", проте НАТО, на думку Столтенберга, повинно зосередитися на підтримці саме українських зусиль.

Що відомо про китайсько-бразильський "мирний план"

Наприкінці травня Китай і Бразилія окреслили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні" та підтримали проведення Саміту миру за рівноправної участі всіх сторін.

28 серпня спеціальний представник уряду Китаю в справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його "мирний план" щодо України.

Посол України в Бразилії Андрій Мельник пізніше повідомив, що Україна не отримувала попередження від Бразилії про її намір презентувати разом із Китаєм мирний план щодо завершення російсько-української війни.

Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що для його держави важливо бути осторонь війни в Україні. За його словами, Бразилія залишатиметься нейтральною стосовно "конфлікту". Натомість під час відкриття засідання Генасамблеї ООН 24 вересня да Сілва просував серед країн-учасників китайсько-бразильський "мирний план".

26 вересня повідомлялось, що український уряд поширив серед дипломатів лист із закликом не підтримувати "мирний план" Китаю.

Уже згодом стало відомо, що Китай прагне з іншими "країнами-однодумцями" створити платформу "Друзі миру", аби врегулювати "українську кризу". Тоді ж глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт приєднається до ініціативи. Своєю чергою високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель засудив таке рішення Угорщини.

Тим часом у Міністерстві закордонних справ України розчаровані і не розуміють, чому Швейцарія вирішила підтримати китайсько-бразильську мирну пропозицію щодо завершення війни.