Ми вже живемо в конфлікті з РФ, Україна кров'ю виграє нам час, - міністерка оборони Чехії

Про це вона сказала в ефірі телеканалу CT24, повідомляє Укрінформ.

"Де-факто ми уже живемо в конфлікті. Не йдеться про конвенціональні бойові дії як у минулому столітті, але ми уже втягнуті до якогось конфлікту через кібератаки, які здійснює Росія", - зазначила Чернохова.

Міністерка наголосила, що треба готуватися до "будь-яких сценаріїв", але закликала не поширювати паніку серед населення щодо безпосередньої загрози війни.

Вона також не заперечила висновки багатьох політиків і експертів, що союзники мають 3-7 років, щоби привести свої армії в стан боєготовності.



"Україна власною кров'ю виграє нам час, щоб ми могли навести лад у своїй обороні, а не покладатися тільки на інших", - сказала членкиня уряду та зауважила, що трохи більш як 2 роки тому мало хто міг очікувати, що жорстока війна буде точитися не так далеко від кордонів Чехії", - заявила очільниця чеського міноборони.

Чернохова підкреслила необхідність підтримки України. Говорячи про ініціативу Праги щодо придбання боєприпасів для України в третіх країнах за гроші ЄС, вона висловила сподівання, що в кінцевому підсумку вдасться закупити більше, ніж 800 тисяч одиниць, які були анонсовані.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів. Йдеться про 500 тис. одиниць боєприпасів калібру 155 мм і 300 тис. одиниць калібру 122 мм.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу. Згодом прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

8 березня президент Чехії Петр Павел заявив про завершення збору коштів на закупівлю боєприпасів для України. В уряді уточнили, що йдеться лише про першу партію, обсягом 300 тис. снарядів.

Пізніше чеський прем'єр-міністр Петр Фіала оголосив про можливість закупівлі ще 200 тис. артилерійських снарядів для України на додачу до 300 тис.