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Не планує переконувати Путіна: Портников спрогнозував розвиток подій у світі в разі перемоги Трампа на виборах

29 травня, 2024 середа
17:50
Світ Віталій Портников

Журналіст, ведучий, політичний оглядач Портников прокоментував заяву Дональда Трампа про те, що він бомбив би Москву в разі нападу РФ на Україну, якби був президентом

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"По-перше, треба дочекатися результатів виборів у США. По-друге, те, що говорить Дональд Трамп – це заява із закритої зустрічі з донорами. Тобто це те, що він насправді думає. Це відповідає на питання: а що він дійсно може робити? Коли я кажу, що в разі обрання Дональда Трампа може початися Третя світова війна, то на мене дивляться, як на божевільного. Але такі заяви Дональда Трампа свідчать про це. Ми думаємо: як він збирається переконати Путіна? А він не збирається його переконувати. Він людина з завищеним его, і якщо це его підкреслює ще й посада президента США, то він щиро вірить у те, що якщо він зробить Путіну пропозицію, то Путін цю пропозицію має прийняти. А якщо Путін цієї позиції не прийме, то він може діяти силовим шляхом, тому що Путін його злякається", – пояснив Портников.

Політичний оглядач додав, що можна порівняти вибори 2024 року у США (якщо буде обраний Трамп) із виборами 2019 року в Україні, коли був обраний Володимир Зеленський.

"Спочатку будуть спроби домовитися. Потім, коли стане зрозуміло, що Путін не хоче домовлятися, буде різке охолодження стосунків. А потім може відбутися силовий удар, і кожний вважатиме, що інший злякається. Однак, оскільки обидва живуть у власному світі, то не злякається ніхто, і розпочнеться Третя світова війна. Не знаю, буде вона також у Північній Америці чи тільки на території Європи, суперники будуть обмінюватися ударами, в тому числі і ядерними. Україна буде одним із театрів воєнних дій цієї війни. До речі, не найголовнішим, і ми будемо свідками такого процесу. Це може бути вже в наступні два-три роки", – припустив Портников.

  • Експрезидент США й кандидат на цю посаду Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії на приватному заході заявив, що бомбив би Москву, в разі нападу РФ на Україну, якби він був президентом.

Викиди Трампа про Україну

21 лютого експрезидент США Дональд Трамп також обіцяв, що у разі повернення на посаду, він зупинив би війну Росії проти України за добу. У березні він заявив, що його повернення до Білого дому допоможе зупинити війну РФ проти України та не допустити Третьої світової.

11 травня колишній президент США Дональд Трамп назвав напад на Україну помилкою Путіна, але відмовився називати його воєнним злочинцем, заявивши, що це може зашкодити переговорам з Росією.

Він закликав зменшити постачання зброї Україні. При цьому він завив, що зможе завершити війну РФ проти України, якщо стане президентом США у 2024 році. Однак координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що коментарі експрезидента США Дональда Трампа щодо доцільності підтримки України жодним чином не вплинули на політику США та країн-партнерів.  

Також губернатор Флориди Рон Десантіс, який вважається головним конкурентом-республіканцем експрезидента Дональда Трампа на виборах у США, заявив, що у разі своєї перемоги не хотів би бачити американські війська втягненими у російсько-українську війну. 

30 червня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має поступитися Росії частиною своїх тимчасово окупованих територій, а собі лишити те, що "заробили", аби припинити війну. Натомість радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів йому та зазначив, що Україна не відмовлятиметься від територій, це питання самоповаги.

Трамп також заявив, що міг би змусити президента України Володимира Зеленського укласти мирну угоду з президентом РФ Володимиром Путіним протягом 24 годин після повернення до Білого дому.

Теги:
Новини
Росія
ЄС
Володимир Путін
вибори президента
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
Військові новини
Віталій Портников
Світ про Україну
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