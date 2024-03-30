Небезпека реальна: експерт-міжнародник Семиволос про нові теракти ІДІЛ у РФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У майбутньому небезпека є реальною щодо терористичних актів у Росії. Я думаю, що ІДІЛ принаймні спробує здійснити терористичні акти для того, щоб підтвердити своє право на теракт. Вважаю, що їх зненацька захопило твердження росіян про те, що це зробив будь-хто інший, а не "Ісламська держава". Тобто ІДІЛ, чесно кажучи, були дещо здивовані. На мій погляд, заяви, які прозвучали, якраз свідчать про те, що теракти будуть і наступні. Хоча це може бути й частина такого підняття ставок у грі", - зауважив директор Центру близькосхідних досліджень.

За його словами, ще важливо зазначити, що останнім часом ми бачимо, як розвиваються відносини між Талібаном і Москвою, тому ключове питання - питання безпеки Центральної Азії, безпеки непоширення ісламізму.

"Росіянам прийдеться знову переорієнтовувати свої спецслужби, а це буде зробити набагато важче, ніж у 2010-ті роки, коли вони змогли створити більш-менш дієву систему безпеки протидії ісламізму. Однак тоді це були конкретні виклики, що пов'язані здебільшого з Північним Кавказом. Зараз ситуація набагато гірша, враховуючи велику кількість гастарбайтерів, без яких росіяни обійтись не можуть. І те, що ми бачимо сьогодні на вулицях російських міст, а це і зростання ксенофобії, нападів, все інше - це також може актуалізувати у частини цих гастарбайтерів бажання помсти", - резюмував Ігор Семиволос.

Теракт у Москві: ТРЦ "Крокус Сіті хол"

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті холі" під Москвою 22 березня невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.

Починаючи від 7 березня американські дипломати попереджали про загрозу терактів у столиці РФ Москві. Згодом схожі заяви зробили представники ще низки держав Заходу.

23 березня Володимир Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Москві.

25 березня на нараді з силовиками Путін визнав, що теракт вчинили "радикальні ісламісти", але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Секретар радбезу РФ, директор ФСБ і речник президента Росії повторили слідом за Путіним версію про "український слід" та причетність спецслужб Заходу до теракту в Москві. Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко спростував, що імовірні виконавці теракту намагалися втекти в Україну.

У Центрі протидії дезінформації сумніваються, що теракт у "Крокусі" могли здійснити ті виконавці, яких показала російська влада.