Німеччина готова використовувати доходи від заморожених активів РФ на користь України, - Reuters
У Німеччині готові використовувати доходи від заморожених активів РФ для допомоги України
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в Міністерстві фінансів, пише Радіо Свобода.
"Якщо існує юридично життєздатний механізм, який дозволить нам ще краще використовувати ці фінансові потоки від заморожених активів у майбутньому, то ми, безумовно, готові це зробити", - зазначає одне із джерел.
Щоправда це не стосується бажання США використовувати щей самі заморожені російські активи на користь України.
"Наша позиція залишається незмінною: йдеться про доходи від заморожених активів, не про самі активи", - заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.
Що відомо про конфіскацію російських активів
30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.
Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.
23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.
24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їхньої передачі Україні.
30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.
У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.
12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.
7 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею витрачати близько 90% прибутків від заморожених російських активів на оборонні потреби України.
8 травня посли Європейського Союзу погодили спрямування доходів від заморожених активів РФ на відбудову України, а також на оборону від агресора.
18 травня повідомлялось, що міністерка фінансів США Джанет Єллен закликатиме інших фінансових чиновників G7 погодитися з планом перенесення процентних доходів із заморожених російських активів, щоб швидше надати більше грошей Україні.
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