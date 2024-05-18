Мінфін США підштовхуватиме G7 передати Україні прибутки від заморожених активів РФ - Reuters
Міністерка фінансів США Джанет Єллен наступного тижня закликатиме інших фінансових чиновників G7 погодитися з планом перенесення процентних доходів із заморожених російських активів, щоб швидше надати більше грошей Україні
Про це повідомляє Reuters.
Єллен сказала перед поїздкою 21-25 травня до Німеччини і зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн Великої сімки в Італії, що G7 "домагається прогресу" в досягненні консенсусу щодо плану використання деяких $300 млрд російських заморожених активів.
Міністрам фінансів G7 доручено рекомендувати лідерам G7 план для ухвалення на саміті в червні. Промислові демократії Великої сімки - це США, Японія, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія та Канада.
США запропонували план надання Україні $50 мільярдів допомоги за умови, що більшість витрат будуть погашені коштом надприбутків від заморожених суверенних активів РФ, а також нарахованих на них відсотків.
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Реакція міністерств фінансів країн G7 на цей план наразі обережна. Міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі сказав, що будь-які пропозиції з використання заморожених російських активів повинні відповідати міжнародному праву.
У Мінекономіки та фінансів Франції зазначили, що підтримують і поділяють той факт, що Україні потрібні додаткові ресурси, та взяли до відома пропозицію США і готові працювати разом на рівні G7 та на європейському рівні, щоб визначити найкращий варіант.
У Мінфіні США сказали, що країни G7 мають спільну мету надати Україні більше грошей та продемонструвати лідеру Росії Путіну, що він не зможе просто "перечекати нашу коаліцію".
"Ми намагаємося брати участь у жорсткій, детальній економічній дипломатії, аби переконатися, що ми всі можемо бути на одній стороні. І я думаю, що ми досягаємо прогресу", - сказав співрозмовник Reuters.
Що відомо про конфіскацію російських активів
30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.
Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.
23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.
24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їхньої передачі Україні.
30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.
У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.
12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.
7 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею витрачати близько 90% прибутків від заморожених російських активів на оборонні потреби України.
8 травня посли Європейського Союзу погодили спрямування доходів від заморожених активів РФ на відбудову України, а також на оборону від агресора.
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