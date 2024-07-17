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Новий британський уряд прагне провести реформу Палати лордів

17 липня, 2024 середа
19:36
Світ

Уряд Великої Британії на чолі з новим прем’єр-міністром Кіром Стармером планує здійснити реформу Палати лордів (верхня палата парламенту), позбавивши резервування до сотні місць для певних осіб

Зміст

Про це повідомляє The Independent.

Король Чарльз ІІІ оголосив низку законопроєктів у Великій Британії під час королівської промови, де він розповідав програму нового уряду.

Такі проєкти законів скасовують резервування майже 100 місць у Палаті лордів для осіб, народжених у певних сім’ях - для спадкових перів (члени вищого дворянства з політичними привілеями).

Відомо, що їхню кількість у верхній палаті парламенту скорочували востаннє під час прем’єрства Тоні Блера - до 90 осіб.

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Зазначається, що така ініціатива "була задумана як тимчасовий компроміс", аби вирішити проблему, актуальну протягом 25 років.

Водночас британський король розповів про плани створити "комітет модернізації" у Палаті громад. Його мета - "підвищення стандартів, удосконалення практики роботи та реформування процедур".

  • 5 липня експрем'єр Великої Британії Ріші Сунак визнав свою поразку в парламентських виборах Великої Британії й привітав лідера лейбористів Кіра Стармера з перемогою до оголошення офіційних результатів.
Теги:
політика
Велика Британiя
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