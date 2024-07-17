Новий британський уряд прагне провести реформу Палати лордів

Про це повідомляє The Independent.

Король Чарльз ІІІ оголосив низку законопроєктів у Великій Британії під час королівської промови, де він розповідав програму нового уряду.

Такі проєкти законів скасовують резервування майже 100 місць у Палаті лордів для осіб, народжених у певних сім’ях - для спадкових перів (члени вищого дворянства з політичними привілеями).

Відомо, що їхню кількість у верхній палаті парламенту скорочували востаннє під час прем’єрства Тоні Блера - до 90 осіб.

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Зазначається, що така ініціатива "була задумана як тимчасовий компроміс", аби вирішити проблему, актуальну протягом 25 років.

Водночас британський король розповів про плани створити "комітет модернізації" у Палаті громад. Його мета - "підвищення стандартів, удосконалення практики роботи та реформування процедур".