Новий британський уряд прагне провести реформу Палати лордів
Уряд Великої Британії на чолі з новим прем’єр-міністром Кіром Стармером планує здійснити реформу Палати лордів (верхня палата парламенту), позбавивши резервування до сотні місць для певних осіб
Про це повідомляє The Independent.
Король Чарльз ІІІ оголосив низку законопроєктів у Великій Британії під час королівської промови, де він розповідав програму нового уряду.
Такі проєкти законів скасовують резервування майже 100 місць у Палаті лордів для осіб, народжених у певних сім’ях - для спадкових перів (члени вищого дворянства з політичними привілеями).
Відомо, що їхню кількість у верхній палаті парламенту скорочували востаннє під час прем’єрства Тоні Блера - до 90 осіб.
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Зазначається, що така ініціатива "була задумана як тимчасовий компроміс", аби вирішити проблему, актуальну протягом 25 років.
Водночас британський король розповів про плани створити "комітет модернізації" у Палаті громад. Його мета - "підвищення стандартів, удосконалення практики роботи та реформування процедур".
- 5 липня експрем'єр Великої Британії Ріші Сунак визнав свою поразку в парламентських виборах Великої Британії й привітав лідера лейбористів Кіра Стармера з перемогою до оголошення офіційних результатів.
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