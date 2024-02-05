Однопартійці Орбана у парламенті Угорщини зірвали засідання щодо вступу Швеції до НАТО

Про це повідомляє Bloomberg.

Депутати партії Орбана бойкотували зустріч, яку скликала угорська опозиція для ратифікації приєднання Швеції до НАТО.

Наступна можливість буде 26 лютого, коли законодавча влада знову збереться після зимових канікул.

Угорщина - єдина країна яка не схвалила заявку Стокгольма щодо приєднання Швеції до Альянсу. У Bloomberg повідомляють, що "минулого тижня високопоставлений законодавець США закликав адміністрацію Байдена розглянути питання про запровадження санкцій проти Угорщини, частково через зволікання щодо шведської справи".

Також зазначається, що Орбан жодного разу чітко не сформулював причини затримок Угорщини щодо такого стратегічного для НАТО питання. Швеція є ключовою країною для "зміцнення здатності НАТО захищати свій східний і північний фланг від російської загрози".

Вступ Швеції до НАТО. Що відомо

18 травня 2022 року після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО.

4 квітня 2022 року Фінляндія стала 31-м членом НАТО. Натомість до Швеції були зауваження з боку Туреччини та Угорщини.

23 жовтня 2023 року президент Туреччини Ердоган вніс до парламенту на розгляд протокол про вступ Швеції до НАТО. 23 січня парламент Туреччини проголосував за ратифікацію заявки про вступ Швеції до НАТО.

25 січня Джо Байден надіслав листа лідерам ключових комітетів конгресу, повідомивши про свій намір розпочати формальні процедури щодо продажу винищувачів F-16 Туреччині, коли вона завершить процес приєднання Швеції до НАТО.

25 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Відтак Угорщина залишилася єдиною державою, яка досі не схвалила приєднання Швеції.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запрошував прем’єра Швеції до Будапешта, щоб обговорити заявку про вступ Швеції в НАТО. Прем'єр-міністри Швеції та Угорщини мають зустрітися в четвер, 1 лютого, на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі.

Посол США в Угорщині заявляв, що Сполучені Штати невдоволені тим, що ратифікація вступу Швеції до НАТО триває так довго Він також зазначив, що США не знають, що є причиною затримки з боку угорського уряду. Про це ж говорив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

2 лютого високопосадовці США заявили, що хочуть, щоб Угорщина негайно схвалила вступ Швеції до НАТО. Так Будапешт ризикує остаточно зіпсувати свої відносини з Вашингтоном.