Орбан запропонував ЄС відновити дипломатичні відносини з Росією, - Bild

Про це пише видання Bild, яке має доступ до цього листа.

У своєму листі Орбан наводить "узагальнену оцінку" своїх нещодавніх переговорів з лідерами України, Росії, Китаю, Туреччини та президентом Дональдом Трампом. Загалом лист займає півтори сторінки формату А4.

Щодо російсько-української війни Орбан пише: "Загалом можна констатувати, що інтенсивність військового конфлікту радикально посилиться найближчим часом".

Крім того, у своєму листі прем'єр Угорщини закликає до переговорів з Китаєм про "мирну конференцію", відновлення дипломатичних відносин з Росією та "політичного наступу" на Глобальний Південь, "повагу якого ми втратили через нашу позицію щодо війни в Україні".

Також у листі Орбан згадує про свої переговори в США та критикує президента Джо Байдена: "Чинний президент докладає величезних зусиль, щоб залишитися в гонці. Очевидно, що він не в змозі змінити нинішню військову політику США, і тому не можна очікувати, що він почне нову політику".

Водночас прем'єр Угорщини вихваляє колишнього президента США Дональда Трампа та зазначає, що у разі його перемоги на президентських виборах він "не буде чекати своєї інавгурації, а буде готовий негайно виступити в ролі мирного посередника".

Однак Орбан попереджає, що перемога Трампа на виборах "дорого коштуватиме" ЄС: "Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС значно зміниться в невигідний для ЄС бік, коли йдеться про фінансову підтримку України".

Що відомо про "миротворчу місію" Віктора Орбана

На початку липня з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москві відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Пізніше 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

Після новини про візит Орбана до Москви президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що умиротворення не зупинить російського диктатора Путіна.

"Тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні", - наголосила вона.

Також очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що візит Орбана до РФ відбувається "виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією".

Згодом 8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні".

Під час саміту НАТО прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і попросив підтримати його "миротворчу місію" щодо війни в Україні.

Пізніше 11 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом для обговорення "можливості миру" для України.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи самозвану "миротворчу місію" Орбана, сказав, що Україна буде справедливо стурбована будь-якою спробою домовитися про мирну угоду без залучення Києва.

Пізніше політичний директор глави уряду Угорщини Балаж Орбан заявив, що "мирний план" стосовно війни РФ проти України "лежить на столі кожного прем'єр-міністра ЄС".