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Палата представників відхилила законопроєкт про меншу допомогу Україні, ніж у двопартійному документі

8 березня, 2024 п'ятниця
22:17
Світ США Україна

У п’ятницю, 8 березня, під час пресконференції в Конгресі США лідер демократів у нижній палаті конгресмен Гакім Джеффріс заявив, що Палата представників не погоджується із законопроєктом, запропонованим республіканцем Браяном Фіцпатріком, про меншу допомогу Україні, ніж у двопартійному документі

Про це повідомляє Укрінформ.

"Єдиний шлях для того, щоби задовольнити потреби американського народу в національній безпеці – це щоби республіканці Палати представників внесли на голосування двопартійний масштабний законопроєкт про нацбезпеку, який надійшов із Сенату",- пояснив він.

Джеффріс запевнив, що всі в нижній палаті усвідомлюють, що документ набере понад 300 голосів, якщо таке голосування відбудеться.

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"Настав час для республіканців у Палаті представників підтримати інтереси нацбезпеки американського народу та порвати з пропутінськими екстремістами MAGA у їхній партії", - наголосив лідер демократів.

Зокрема, він додав, що так званий компромісний законопроєкт, що також передбачає підтримку України, представлений республіканцем Браяном Фіцпатріком, не містить пакетів гуманітарної допомоги для країн, що страждають від війн по всьому світу. Тому, за його переконаннями, цей документ є "непрохідним" з точки зору демократів у Палаті представників.

Допомога Україні

13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні. У відповідь спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.

28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні. Спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.

29 лютого палата представників США підтримала законопроєкт про тимчасове фінансування держустанов.

Конгресмени знайшли спосіб, як проголосувати за допомогу Україні та обійти блокування спікера палати представників США Майка Джонсона.

Теги:
Україна
Війна з Росією
США
допомога США Україні
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