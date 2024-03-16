"Папа є Папа, він повинен це сказати": голова МЗС Італії про слова Папи щодо "білого прапору"

Про це повідомляє AGI.

За словами голови італійського МЗС, "усі люди зі здоровим глуздом не хотіли б ескалації конфлікту". Так він прокоментував слова Папи Римського про те, що Україна повинна підняти "білий прапор" та почати переговори з Росією.

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"Що сказав Папа: я хочу миру. Сідайте за стіл і укладіть мир. Але Папа є Папа, він повинен це сказати. Мене це не скандалить і не хвилює", - заявив Таяні.

Папа Римський і "білий прапор": що відомо

Папа Римський дав інтерв'ю, в якому заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією. У Ватикані спробували виправдати Папу Франциска.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що "підіймати білий прапор" на знак капітуляції має зло й для цього його слід спершу перемогти, а міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Папи з пропозицією заохотити Путіна вивести армію з України.

Крім того, на заяву Франциска відреагував президент України Володимир Зеленський. "Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї - всі. І я дякую кожному українському капелану, які з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою", - заявив він.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи заяву Папи Римського, сказав, що "капітуляція - це не мир".

11 березня апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса запросили до Міністерства закордонних справ через висловлювання Папи Римського Франциска щодо того, що "Україна повинна підняти білий прапор та почати переговори з Росією".

Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив, що візит Папи Римського Франциска в Україну був би важливим сигналом для світу.