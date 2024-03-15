Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Білий прапор Оппенгеймера
OPINION

Білий прапор Оппенгеймера

Дмитро Золотухін
15 березня, 2024 п'ятниця
18:08
Погляд Дмитро Золотухін

Ми, поза всяким сумнівом, раді, що вперше в історії українська стрічка отримала найвищу у світі кінематографічну нагороду

Однак, ми маємо бути свідомі того, що світ не може нам дати того, що ми потребуємо — справедливого покарання за страждання тих, про кого знятий документальний фільм Чернова і Малолєтки.

Оскароносний фільм Крістофера Нолана зображує політичну позицію вченого, який був переконаний, що інструмент насильства в руках однієї країни та однієї ідеології не приведе людство до щастя. І тому він свідомо залучав до роботи над своєю бомбою людей з комуністичними поглядами.

Читайте також: Чому Путін перемагає?

Стрічка надсилає сигнал про складність етичних систем і різновимірність сприйняття реальності. У світі, який пропонує Крістофер Нолан, немає місця чорно-білому сприйняттю добра і зла. А, отже, не може йти мови про покарання зла, оскільки межі між добром і злом, буцімто, намальовані людьми, а люди є слабкими.

Епоха маккартизму та полювання на відьом залишили на кінематографічній спільноті настільки болючий відбиток, що одним з маніфестів став фільм "Трамбо" про сценариста Далтона Трамбо, який входив у комуністичні гуртки кінематографічної спільноти.

Отже, комунізм — це не зло, а невивчений урок. Сліпа ненависть і розкручування спіралі насильства.

Якщо так, то "для підняття білого прапора дійсно потрібна сміливість", в розрахунку на те, що інша сторона також підніме білий прапор і піде на взаємну деескалацію.

Якщо при цьому потрібно пожертвувати кількома мільйонами чужих людей і чиєюсь територією десь на околиці Європи — то хіба можливо порівняти таку ціну з тотальним взаємовинищенням у ядерному холокості?

У підсумку, дилема виглядає дуже очевидно.

Ми хочемо, щоб страждання закінчилися шляхом здійснення насильства над агресором. А, єдина можливість цього шляху — переконання світу в тому, що він має стати частиною цього насильства і дати нам зброю.

Світ хоче, щоб страждання закінчилися шляхом припинення насильства з обох сторін, коли жертва перестає опиратися, а агресор зупиняє свої насильницькі дії, але не робить ні кроку назад. Це не є справедливо, але творці "Оппенгеймера" і радники Папи Франциска надсилають меседж про те, що сміливість потрібна, щоб визнати той факт, що світ не справедливий і "страданіямі душа совєршенствуєтся".

Читайте також: Що робити у 2024-му?

В етичній системі, яку пропонують Папа і Крістофер Нолан, немає місця справедливості. Там є місце тільки припиненню страждань тією ціною, яка забезпечить крихкий баланс.

Якщо комуністи, що допомагали Оппенгеймеру — це не зло (а це прямий меседж фільму), то і росіяни, які зруйнували Маріуполь — це теж не зло. Злом є виключно потенційна перспектива продовження і масштабування насильства.

Цікавий парадокс полягає в тому, що єдиною силою, яка може опиратися вищеописаному порядку речей є виборці Дональда Трампа, які не дуже заглиблюються у складність запропонованих етичних систем і їх хитросплетіння.

Вони бачать лише промову Роберта Де Ніро на врученні кінопремії, який кричить "f*ck Trump!", і хочуть його покарати.

Так що... Колода продовжує тасуватися дуже цікаво.

"Тот, кто нам мєшаєт — тот нам і поможєт!"

Хоча може й ні.

Але, імхо, зрозумілим є той факт, що, якби культурно-політична система, яка підтримує Байдена і демократів, хотіла припинити війну в Україні шляхом покарання агресора — вона б уже це зробила. А, поки що — тотальний Оппенгеймер...

Ну, і Папа...

Джерело

Про автора. Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Культура
Кіно
Україна
Війна з Росією
допомога Україні
Папа Римський Франциск
зброя для України
Читайте також:
погода
14 березня, 2024 четвер
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати потепління
ЗАЕС
13 березня, 2024 середа
У Росії заявили, що вважають заяви про повернення Україні ЗАЕС "порушенням суверенітету РФ"
речник ГУР Андрій Юсов
14 березня, 2024 четвер
Рейд російських добровольців: в розвідці заявили, що Кремль використовує людей як "живий щит"
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.47
    Купівля 38.47
    Продаж 38.96
  • EUR
    Купівля 41.89
    Продаж 42.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
15 березня
18:50
Оновлено
атака РФ, Одеса, 15.03.24
РФ атакувала Одесу ракетами: 19 людей загинули, понад 70 - поранені
18:44
Зеленський анонсував удари по "найуразливіших місцях ворога"
18:39
мобільні мережі телефон андроид
"В Україні продають номери телефонів загиблих військових ЗСУ за $100": РФ вигадала новий фейк
18:38
Хорватія
У Хорватії оголосили дату дострокових парламентських виборів
18:25
Павел Коваль
У Путіна менталітет авторитарного боягуза, - польський депутат Павел Коваль
18:19
Ексклюзив
ОТРК "Іскандер-М"
Від пуску з "Іскандер-М" до влучання є близько 300 секунд, а виявляють ракету не одразу, - військовий експерт Катков
18:16
Збірна України
"Входить у топ-10 Європи": очільник боснійського футболу високо оцінив збірну України напередодні битви за ЧЄ
18:03
Дмитро Лубінець
"Новий підхід щодо дестабілізації": Лубінець розповів, що росіяни почали масово звертатися до родичів українських військовополонених
18:01
україна німеччина
У бундестазі висловилися за замороження війни в Україні. Уряд Німеччини відреагував
17:59
Алек Болдвін
Убивство українки Гатчінс: Болдвін подав заяву про зняття звинувачень з нього
17:56
трактор, поле, фермер
Уряд фінансово підтримає частину аграріїв: хто і скільки отримає
17:42
Огляд
"Я, "Побєда" і Берлін"
"Я, "Побєда" і Берлін" пішли в народ
17:33
Президент Палестинської автономії призначив нового прем'єр-міністра
17:29
Огляд
Гаїті
Криза у країні та неконтрольовані банди у столиці: що відбувається на Гаїті
17:29
Угорщина
Угорщина надіслала Україні документ, у якому вимагає повернути її нацменшині "права, які вона мала до 2015 року", – ЗМІ
17:27
Володимир Путін
Путін звинуватив Україну в спробі зірвати "вибори" у РФ та пообіцяв покарання
17:15
Японія
Японія спростить правила передачі військової техніки до інших країн
17:12
Іван Федоров, мер Мелітополя
Другий в Україні рекрутинговий центр ЗСУ відкриють у Запоріжжі
17:06
Річка Дніпро, Київ
Жителів Києва та області попередили про можливі підтоплення
16:50
На фото: актор "Гри в кальмара" О Йон Су
Зірку "Гри в кальмара" О Йон Су засудили за звинуваченням у сексуальних домаганнях
16:49
Ексклюзив
Легіон "Свобода Росії"
Російський добровольчий корпус зайшов на етнічно українські території, - експерт Бобиренко
16:45
Віктор Орбан
Орбан закликав "окупувати Брюссель", назвавши ЄС джерелом руйнувань
16:41
вибори росія
Росіяни на псевдовиборах на ТОТ вимагають у чоловіків оновити дані у військкоматах, - Спротив
16:41
Зеленський і Путін
"Київські лідери мали б вести переговори до того, як Москва вирішить знищити українців": маніпуляції іноземних ЗМІ за 15 березня
16:28
військовий квиток, мобілізація
Закон про мобілізацію не вплине на темпи її проведення, – член оборонного комітету ВР Рахманін
16:19
Андрій Курков
"Вважаю, вчинив правильно": Курков прокоментував участь у заході з росіянкою в Канаді
16:12
Російські танки Т-14 Армата
У ГУР розповіли, скільки танків "Армата" має РФ та чи задіяні вони в Україні
16:08
McDonald's
У McDonald's по усьому світу стався системний збій, ресторани не працювали кілька годин
16:04
OPINION
Сергій Фурса
Хто вкусив Макрона?
15:56
Ексклюзив
На три бригади сьогодні наступає армія: військовослужбовець Кухарчук про ситуацію на Авдіївському напрямку
15:48
конгрес США
У палаті представників обговорюють конфіскацію активів РФ задля допомоги Україні, - Bloomberg
15:16
РФ планує здійснити теракти й провокації на ТОТ, щоб звинуватити в цьому проукраїнських громадян, - "Атеш"
15:13
Ліга конференцій, жеребкування
Ліга конференцій: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу
15:06
Анонс
Джамала у Львові
На Еспресо покажуть документальний фільм про співачку Джамалу та війну в Україні
14:58
Полонені росіяни
Сайт "Хочу жить" отримав понад 33 тис. звернень від військових РФ
14:38
На фото: боєприпаси
Виробництво боєприпасів: Єврокомісія виділила €500 млн
14:34
Інфографіка
відключення електроенергії
Як повернути відключене за борги світло: Yasno оприлюднила послідовність дій
14:30
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Чи стане Білгородщина безлюдною? Чому росіян треба тримати без грошей та в страху війни на їх території 
14:17
Ліга Європи
Відбулося жеребкування 1/4 фіналу та півфіналу Ліги Європи
14:07
Оновлено
Rheinmetall
Німецький концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше 4 збройові заводи
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV