Перемирʼя в Газі протримається від кількох місяців до 2 років, - сходознавець Якубович

Таку думку в етері Еспресо висловив сходознавець, кандидат історичних наук, науковий співробітник сходознавчого відділення Фрайбурзького університету Михайло Якубович

"Сьогодні це фактично чергова спроба законсервувати конфлікт в Газі. Ці спроби були вже неодноразово. Були погрози Ізраїлю, які не збувались, були й обміни заручниками й полоненими", - розповів Якубович.

Експерт зауважив, що сторони будуть намагатись дотримуватись перемирʼя у короткостроковій перспективі, втім, головні проблеми цього конфлікту залишаються невирішеними.

"Наразі досягнуто стабільного припинення вогню у Газі. Це триває вже приблизно дві доби. Скільки це ще протриває, то зараз все виглядає так, що у короткостроковій перспективі сторони будуть дотримуватись цього перемирʼя. Тим, більше планується візит Трампа, але невідомо коли й куди він приїде. Відвід військ по суті вже почався. Ізраїль оголошення про повернення заручників. Втім, очевидно, що перемир'я не буде тривалим. Гадаю, що перемирʼя в Газі протримається від двох місяців до 2 років. Далі, оскільки сторони залишаються на своїх позиціях, основні гравці не виключені, може знову відбутись ескалація конфлікту. Головні питання цього конфлікту не розвʼязані. Визнання Палестини нічого не дало самим палестинцям, а ХАМАС навіть не збирається роззброюватись", - додав він.

Що передувало

28 вересня американський президент Дональд Трамп заявив, що його план з врегулювання конфлікту в Газі був позитивно сприйнятий. Він також висловив надію, що ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху підтримає ініціативу під час запланованої на понеділок зустрічі у Білому домі.

29 вересня Дональд Трамп представив у Вашингтоні план припинення вогню в Газі на зустрічі з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

3 жовтня Дональд Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС щодо Сектора Гази. Він зазначив, що у разі, якщо домовленість не буде досягнута до вечора неділі, на угруповання чекатиме "таке пекло, якого ніхто раніше не бачив".

У пʼятницю, 3 жовтня, угруповання ХАМАС погодилось на деякі елементи мирного плану президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо Сектора Гази.

Згодом видання Bloomberg повідомило, що 6 жовтня Ізраїль і ХАМАС проведуть переговори в Єгипті щодо мирного плану Дональда Трампа з метою завершення війни у секторі Гази.

8 жовтня американський президент повідомив про плани відвідати Близький Схід наприкінці тижня з метою сприяння палестино-ізраїльському врегулюванню.

9 жовтня Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС щодо першого етапу мирної угоди, який передбачає оперативне звільнення всіх заручників. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) закликає мешканців Гази не повертатися до міста без офіційного дозволу.

Цього ж дня лідер США поінформував, що поїде до Єгипту, де відбудеться офіційне підписання мирної угоди між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС.

У п'ятницю, 10 жовтня, о 12:00 набула чинності угода про припинення війни між Ізраїлем та палестинським угрупуванням ХАМАС

