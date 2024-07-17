Польща на кордоні з Білоруссю проведе операцію за участі 17 тис. військових

Про це повідомив глава польського міноборони Владислав Косніяк-Камиш, передає RMF24.

"З 1 серпня запрацює нова місія. Будуть завершені дві операції – одна для підготовки, одна для охорони кордону – і буде створена одна операція "Безпечне Підляшшя", в якій візьмуть участь до 17 тисяч солдатів", - заявив Косніяк-Камиш.

Зазначено, що операцією керуватиме 18-та механізована дивізія. Також міністр оборони Польщі зауважив, що для навання солдатів на кордоні відправлять поліцейських, зокрема й тих, які брали участь у місії в Косово.

Водночас міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк заявив, що запровадження буферної зони має позитивні наслідки, оскільки кількість спроб перетину польського кордону зменшилася.

"Це дуже конкретний результат, пов'язаний із тим, що ми відсунули контрабандистів від самого кордону", - додав він.

Водночас Семоняк розповів, що МВС і МЗС проводять заходи, аби громадяни держав, з яких до Польщі прибувають нелегальні мігранти, розуміли, що їхній запланований перетин польсько-білоруського кордону є злочином.

"Ми також постійно чинимо політичний тиск на Білорусь, щоб вона відмовилася від цієї процедури", – підкреслив міністр.

Що відбувається на польсько-білоруському кордоні

28 травня іноземець-нелегал поранив ножем польського військового на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі заявив, що посилить захист кордону. Згодом стало відомо, що польський військовий помер у лікарні.

У зв'язку з цим 29 травня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що його країна відновить буферну зону на кордоні з Білоруссю. Це сталося після нещодавнього нападу мігрантів із ножем на польського прикордонника.

3 червня група мігрантів, які намагалися незаконно перетнути кордон з Білорусі до Польщі, напала на прикордонника.

Після цього міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував запуск інформаційної кампанії в країнах, з яких походять мігранти, що намагаються нелегально перетнути польсько-білоруський кордон.

7 червня у Польщі співробітників превентивної поліції, які чергують на польсько-білоруському кордоні, зобов'язали носити особисту зброю у зв'язку з загостренням ситуації з мігрантами.

Уже 10 червня польський уряд прийняв резолюцію, за результатами якої МВС країни видало постанову про введення буферної зони на кордоні з Білоруссю.

6 липня речниця прикордонної служби Польщі Катажина Зданович заявила, що завдяки запровадженій із 13 червня буферній зоні у прикордонній смузі з Білоруссю кількість нелегальних мігрантів, які хочуть потрапити з або до Польщі, зменшилася більш ніж удвічі.