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Президент Чехії розповів про терміни та обсяги нових партій боєприпасів для України

13 липня, 2024 субота
09:48
Світ Петр Павел та Володимир Зеленський

Президент Чехії Петр Павел пообіцяв швидку поставку боєприпасів - у липні та серпні Україна може отримати 50 тисяч снарядів від країни

Зміст

Про це повідомляє чеський суспільний мовник.

"Завдання - цього року поставити в Україну 500 тис. боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

За словами президента Чехії, в липні та серпні в Україну має надійти 50 тисяч боєприпасів, а з вересня до кінця року - від 80 до 100 тисяч на місяць.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

9 травня президент Чехії Петр Павел заявив, перша поставка в межах чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України, ймовірно, відбудеться вже в червні.

"Перші кілька десятків тисяч снарядів прибудуть у червні. Йдеться про кількість між 50 та 100 тисячами снарядів", – заявив Томаш Копечний 30 травня.

25 червня Україна отримала першу партію боєприпасів, що були закуплені в межах чеської ініціативи.

Теги:
Чехія
зброя
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
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