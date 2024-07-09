Орбан назвав атаку на Київ 8 липня "огидною" та закликав скерувати Росію та Україну до мирних переговорів
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на трагедію в Києві 8 липня й заявив, що "жорстокість російсько-української війни вийшла на новий рівень"
Про це він написав у соцмережі X.
"Учорашній трагічний та огидний напад у Києві доводить, що наші побоювання були виправдані: як і можна було передбачити, жорстокість російсько-української війни вийшла на новий рівень", - висловився Орбан.
Він прямо не засудив Росію, яка завдала ударів по Україні, зокрема й по лікарні "Охматдит" у Києві, але нагадав про власну "миротворчу місію".
Орбан закликав світових лідерів "відмовитися від своєї військової політики та натомість створити політику миру, щоб скерувати Росію та Україну до припинення вогню та мирних переговорів".
"Тільки так можна уникнути подальшого кровопролиття", - переконаний угорський політик.
Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо
Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.
Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.
Станом на вівторок, 9 липня, аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершені. Унаслідок атаки Росії на цій локації загинули дві людини, по медичну допомогу звернулися 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.
Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит.
Орбан і його "миротворча місія": що відомо
2 липня очільник угорського уряду побував у Києві й зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Орбан закликав главу держави подумати про припинення вогню. В ОП, коментуючи цю пропозицію, заявили, що Україна має власне бачення завершення війни.
5 липня Орбан прибув до Москви. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.
8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". Наступною зупинкою угорського прем'єра стане Вашингтон.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.54 Купівля 40.54Продаж 41.06
- EUR Купівля 43.82Продаж 44.58
- Актуальне
- Важливе