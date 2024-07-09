Орбан назвав атаку на Київ 8 липня "огидною" та закликав скерувати Росію та Україну до мирних переговорів

Про це він написав у соцмережі X.

"Учорашній трагічний та огидний напад у Києві доводить, що наші побоювання були виправдані: як і можна було передбачити, жорстокість російсько-української війни вийшла на новий рівень", - висловився Орбан.

Він прямо не засудив Росію, яка завдала ударів по Україні, зокрема й по лікарні "Охматдит" у Києві, але нагадав про власну "миротворчу місію".

Орбан закликав світових лідерів "відмовитися від своєї військової політики та натомість створити політику миру, щоб скерувати Росію та Україну до припинення вогню та мирних переговорів".

"Тільки так можна уникнути подальшого кровопролиття", - переконаний угорський політик.