"Проблема "Північного потоку-2" в тому, що його побудували": Туск заявив, що Польща не зацікавлена в екстрадиції підозрюваного у підриві

Про це повідомляє Polskie radio.

Дональд Туск заявив, що питання екстрадиції українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків" у 2022 році, має вирішувати суд. За його словами, Польща не зацікавлена у видачі Володимира Ж. Німеччині.

"Безумовно, переслідування чи екстрадиція цього громадянина до іншої держави не відповідає інтересам Польщі, а також інтересам простої порядності та справедливості. Рішення прийматиме суд, але наша позиція з цього питання чітка", - сказав Туск.

Він підкреслив, що соромно має бути тим, хто будував "Північний потік-2", а не тим, хто його підірвав. Премʼєр-міністр додав, що його будівництво суперечило європейським інтересам.

"Єдині люди, які повинні соромитися та мовчати щодо "Північного потоку-2", це ті, хто вирішив його будувати. Проблема Європи, проблема України, проблема Литви та Польщі не в тому, що "Північний потік-2" підірвано, а в тому, що його побудували. Росія, за гроші деяких європейських країн та компаній, німецьких і нідерландських компаній, побудувала "Північний потік-2" всупереч життєво важливим інтересам не лише наших країн, а й усієї Європи. І в цьому не може бути жодної двозначності", - наголосив він.

Що відомо про підрив "Північних потоків"

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А тоді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.

ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.

Після того, 16 березня, стало відомо, що Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування підводних вибухів на газопроводах. Пізніше, 27 квітня, у Данії підтвердили, що російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом "Північний потік" за чотири дні до того, як труби було підірвано.

У суботу, 10 червня, видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій сказано, що ті, хто влаштував диверсію на газопроводах, могли використовувати Польщу як базу для проведення атаки. При цьому видання посилається на результати аналізу даних з яхти Andromeda, яку, ймовірно, використовували для здійснення підриву газопроводів. Згідно з цими даними судно заходило в польські води, відхилившись від курсу.

11 червня уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору, речник міністра-координатора з питань спецслужб РП Станіслав Жарин спростував причетність Польщі до підриву "Північних потоків".

21 серпня 2025 року італійська поліція затримала громадянина України, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводу "Північний потік". Під час судового засідання він відкинув звинувачення й відмовився від екстрадиції до Німеччини.

28 серпня ARD, Süddeutsche Zeitung та Zeit у спільному розслідуванні зазначили, що у Німеччині вважають, що встановили особи всіх причетних до підриву "Північних потоків", і всі вони - громадяни України.

4 вересня повідомлялося, що апеляційний суд Італії відклав розгляд справи про екстрадицію українця, якого підозрюють у вибухах на "Північних потоках", до 9 вересня.

1 жовтня Варшавський окружний суд постановив взяти під варту на сім діб українця Володимира З., якого підозрюють у причетності до підриву газопроводу "Північний потік" у 2022 році.