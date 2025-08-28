Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Німеччина стверджує, що ідентифікувала всіх причетних до вибухів на "Північних потоках", - ЗМІ

Німеччина стверджує, що ідентифікувала всіх причетних до вибухів на "Північних потоках", - ЗМІ

Марія Музиченко
28 серпня, 2025 четвер
01:15
Місце аварії на трубопроводі Північний потік

Німецькі правоохоронці вважають, що ідентифікували всіх учасників диверсійної групи, відповідальної за підрив газопроводу "Північний потік", усі вони - громадяни України

Зміст

Про це повідомляють ARD, Süddeutsche Zeitung та Zeit у спільному розслідуванні.

За даними розслідування, Німеччина встановила усіх причетних до підриву"Північних потоків" у 2022 році. Зазначається, що німецькі слідчі домоглися ордерів на арешт проти шести громадян України, яких підозрюють у підривах, ще один учасник міг загинути.

Слідство встановило, що учасники групи користувалися українськими паспортами з підробленими іменами. Один з фігурантів, імовірно, був вивезений з Польщі до Києва в авто українського військового аташе, начебто щоб уникнути арешту. 

За даними розслідування, підозрювані прибули до Балтійського моря на орендованій яхті "Andromeda", з якої ймовірно й здійснили підрив. Команда складалась із семи осіб: координатора операції, чотирьох водолазів, одна з яких жінка, що працює в приватній київській школі дайвінгу, експерта з вибухівки та шкіпера з Одеси.

Один з учасників - Всеволод К., який ймовірно, загинув на фронті, раніше проходив підготовку в Німеччині в рамках програм допомоги. Згідно з розслідуванням, його документи містили ДНК, яка збіглася зі слідами на яхті.

Зазначається, що у декого з фігурантів є зв’язки з українськими спецслужбами чи армією, але прямий державний слід поки не доведено. 

Слідчі також виявили авто, яке перевозило команду до гавані, та зібрали ДНК-зразки. Наразі розслідування триває, і Федеральна прокуратура ще не висувала обвинувачення.

Що відомо про підриви "Північних потоків"

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2". 

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А тоді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.

ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.

Після того, 16 березня, стало відомо, що Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування підводних вибухів на газопроводах. Пізніше, 27 квітня, у Данії підтвердили, що російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом "Північний потік" за чотири дні до того, як труби було підірвано.

У суботу, 10 червня, видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій сказано, що ті, хто влаштував диверсію на газопроводах, могли використовувати Польщу як базу для проведення атаки. При цьому видання посилається на результати аналізу даних з яхти Andromeda, яку, ймовірно, використовували для здійснення підриву газопроводів. Згідно з цими даними судно заходило в польські води, відхилившись від курсу.

11 червня уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору, речник міністра-координатора з питань спецслужб РП Станіслав Жарин спростував причетність Польщі до підриву "Північних потоків".

21 серпня 2025 року італійська поліція затримала громадянина України, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводу "Північний потік". Під час судового засідання він відкинув звинувачення й відмовився від екстрадиції до Німеччини. 

