Німеччина стверджує, що ідентифікувала всіх причетних до вибухів на "Північних потоках", - ЗМІ

Про це повідомляють ARD, Süddeutsche Zeitung та Zeit у спільному розслідуванні.

За даними розслідування, Німеччина встановила усіх причетних до підриву"Північних потоків" у 2022 році. Зазначається, що німецькі слідчі домоглися ордерів на арешт проти шести громадян України, яких підозрюють у підривах, ще один учасник міг загинути.

Слідство встановило, що учасники групи користувалися українськими паспортами з підробленими іменами. Один з фігурантів, імовірно, був вивезений з Польщі до Києва в авто українського військового аташе, начебто щоб уникнути арешту.

За даними розслідування, підозрювані прибули до Балтійського моря на орендованій яхті "Andromeda", з якої ймовірно й здійснили підрив. Команда складалась із семи осіб: координатора операції, чотирьох водолазів, одна з яких жінка, що працює в приватній київській школі дайвінгу, експерта з вибухівки та шкіпера з Одеси.

Один з учасників - Всеволод К., який ймовірно, загинув на фронті, раніше проходив підготовку в Німеччині в рамках програм допомоги. Згідно з розслідуванням, його документи містили ДНК, яка збіглася зі слідами на яхті.

Зазначається, що у декого з фігурантів є зв’язки з українськими спецслужбами чи армією, але прямий державний слід поки не доведено.

Слідчі також виявили авто, яке перевозило команду до гавані, та зібрали ДНК-зразки. Наразі розслідування триває, і Федеральна прокуратура ще не висувала обвинувачення.

Що відомо про підриви "Північних потоків"

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А тоді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.

ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.

Після того, 16 березня, стало відомо, що Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування підводних вибухів на газопроводах. Пізніше, 27 квітня, у Данії підтвердили, що російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом "Північний потік" за чотири дні до того, як труби було підірвано.