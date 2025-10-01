У Польщі заарештували українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"

Про це повідомляє RMF FM. Також цю інформацію підтвердив Суспільному адвокат підозрюваного.

Зазначається, що за цей час прокуратура має отримати перекладені польською мовою документи, необхідні для розгляду клопотання про його екстрадицію до Німеччини.

За словами судді, тимчасовий арешт не обов’язково означає, що Володимира З. залишать під вартою довше або екстрадують.

Також повідомляється, що напередодні чоловіка допитали в Окружній прокуратурі Варшави. Він не визнав себе винним.

Адвокат підозрюваного Тимотеуш Папроцький заявив, що подаватиме апеляцію на рішення суду. Він зазначив, що вважає арешт занадто суворим, і звернув увагу на помилки в особистих даних свого клієнта в документах.

Що відомо про підозрюваного

За даними RMF FM, Володимир З. близько трьох років живе з родиною у Прушкові поблизу Варшави та керує там будівельною компанією. Раніше він виїжджав до України після того, як німецький суд видав європейський ордер на його арешт, але згодом повернувся до Польщі, ймовірно, через Словаччину.

Проблеми виникли, коли українець вирішив придбати нерухомість у Польщі. Під час перевірки документів чиновники виявили, що він перебуває в розшуку за європейським ордером. Після цього поліція затримала його, а процедура виконання арештного наказу запущена.

Більше про справу

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А тоді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.

ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.

Після того, 16 березня, стало відомо, що Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування підводних вибухів на газопроводах. Пізніше, 27 квітня, у Данії підтвердили, що російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом "Північний потік" за чотири дні до того, як труби було підірвано.

У суботу, 10 червня, видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій сказано, що ті, хто влаштував диверсію на газопроводах, могли використовувати Польщу як базу для проведення атаки. При цьому видання посилається на результати аналізу даних з яхти Andromeda, яку, ймовірно, використовували для здійснення підриву газопроводів. Згідно з цими даними судно заходило в польські води, відхилившись від курсу.

11 червня уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору, речник міністра-координатора з питань спецслужб РП Станіслав Жарин спростував причетність Польщі до підриву "Північних потоків".

21 серпня 2025 року італійська поліція затримала громадянина України, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводу "Північний потік". Під час судового засідання він відкинув звинувачення й відмовився від екстрадиції до Німеччини.

28 серпня ARD, Süddeutsche Zeitung та Zeit у спільному розслідуванні зазначили, що у Німеччині вважають, що встановили особи всіх причетних до підриву "Північних потоків", і всі вони - громадяни України.

4 вересня повідомлялося, що апеляційний суд Італії відклав розгляд справи про екстрадицію українця, якого підозрюють у вибухах на "Північних потоках", до 9 вересня.