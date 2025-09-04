Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Італійський суд переніс слухання з екстрадиції українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"

Італійський суд переніс слухання з екстрадиції українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"

Марія Музиченко
4 вересня, 2025 четвер
00:59
Світ Північний потік 2

Апеляційний суд Італії відклав розгляд справи про екстрадицію українця, якого підозрюють у вибухах на "Північних потоках", до 9 вересня

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Адвокат Сергія К. Нікола Канестріні зазначив, що суд у Болоньї, де розглядають позицію України щодо екстрадиції українця, якого підозрюють у причетності до підриву "Північних потоків", відклав розгляд справи на 9 вересня.

Повідомляється, що суд переніс слухання, аби зʼясувати умови, на яких підозрюваний буде утримуватися під вартою в Німеччині.

За словами Канестріні, його клієнт заперечує будь-яку причетність до атак і закликає італійське правосуддя "не жертвувати його правами", дозволяючи екстрадицію.

Що відомо про справу

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2". 

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А тоді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.

ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.

Після того, 16 березня, стало відомо, що Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування підводних вибухів на газопроводах. Пізніше, 27 квітня, у Данії підтвердили, що російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом "Північний потік" за чотири дні до того, як труби було підірвано.

У суботу, 10 червня, видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій сказано, що ті, хто влаштував диверсію на газопроводах, могли використовувати Польщу як базу для проведення атаки. При цьому видання посилається на результати аналізу даних з яхти Andromeda, яку, ймовірно, використовували для здійснення підриву газопроводів. Згідно з цими даними судно заходило в польські води, відхилившись від курсу.

11 червня уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору, речник міністра-координатора з питань спецслужб РП Станіслав Жарин спростував причетність Польщі до підриву "Північних потоків".

21 серпня 2025 року італійська поліція затримала громадянина України, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводу "Північний потік". Під час судового засідання він відкинув звинувачення й відмовився від екстрадиції до Німеччини.

28 серпня ARD, Süddeutsche Zeitung та Zeit у спільному розслідуванні зазначили, що у Німеччині вважають, що встановили особи всіх причетних до підриву "Північних потоків", і всі вони - громадяни України.

Теги:
Новини
Кримінал
Україна
Італія
Німеччина
Північний потік
Північний потік-2
Читайте також:
Ілля Вітюк
Автор Ольга Бабишена
2 вересня, 2025 вiвторок
Бригадному генералу СБУ Вітюку оголосили підозру в незаконному збагаченні. У Службі безпеки заявляють про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП
Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
Автор Віталій Бесараб
3 вересня, 2025 середа
Гадаю, що скоро підозрюваний у вбивстві Парубія почне змінювати свої покази, - журналіст Савельєв
Автор Микола Княжицький
3 вересня, 2025 середа
У китайсько-російському меморандумі щодо будівництва "Сили Сибіру-2" є й позитиви
Київ
+18.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 47.89
    Продаж 48.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
4 вересня
01:01
Оновлено
БПЛА
Росія запустила ударні безпілотники по Україні: на Київщині спрацювала ППО
00:12
Португалія
У Лісабоні фунікулер зійшов з рейок та врізався у будівлю: щонайменше 15 людей загинуло
2025, середа
3 вересня
23:30
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 147 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку
22:57
Чехія Україна
Чехія до 2030 року щорічно надаватиме Україні понад €40 млн на відновлення
22:32
Володимир Зеленський
"Все можливо": Зеленський допускає "корейський сценарій" для України
21:49
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
"Людські органи можна постійно пересаджувати, й тоді довше живеш": Bloomberg оприлюднив деталі діалогу Сі, Путіна та Кіма, що випадково потрапив у етер
21:03
Ексклюзив
Володимир Путін оголошує про створення "буферної зони" вздовж кордону РФ (22 травня 2025 року)
Якби не розпад СРСР, він так і залишився б нікому не відомим полковником КДБ: нардеп Осадчук проаналізував заяви Путіна
20:55
Оновлено
"Європейці готові надати гарантії Україні в день, коли буде підписано мир": Зеленський прибув до Франції та зустрівся з Макроном
20:42
Оновлено
Дональд Трамп
Єлисейський палац підтвердив, що Трамп долучиться до засідання Коаліції охочих
20:25
Ексклюзив
Верховна Рада
Якщо міністр сплатить 17 тис. штрафу, наступного разу думатиме, чи ігнорувати виклик в парламент, – нардеп Мокан
20:15
Дональд Трамп
Трамп пообіцяв Навроцькому не виводити американські війська з Польщі
20:14
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Підтвердження того, що ЗСУ контратакують на багатьох напрямках, - Згурець про звільнення Новоекономічного та Удачного
20:02
OPINION
Східна Європа. Що залишиться від старого порядку і що зміниться?
19:51
Ексклюзив
Сі Цзіньпін літак
Китай веде свою війну проти світу руками Путіна і Кіма, - політолог Горбач
19:48
Дональд Трамп
Трамп порадив журналісту знайти іншу роботу через запитання про бездіяльність щодо Путіна
19:12
У Дії запустили першого у світі національного ШІ-асистента, який надає держпослуги
19:09
фейк
"Зґвалтування, вбивство цивільного, мародерство": ЦПД попередив про фейк РФ, щодо українських військових на Курщині
19:04
Піт Геґсет
Трамп доручив Пентагону підготуватися до стримування РФ та КНР, - Геґсет
18:44
Оновлено
російський диктатор Володимир Путін
Путін запропонував Зеленському зустрітися у Москві. У МЗС України відреагували
18:42
діти канікули
"Ніяких принижень і цькування": у Верховній Раді відреагували на скандал, коли учнів не пускали до школи через шорти
18:39
Ексклюзив
Від ударів по енергетиці росіяни перейшли до атак на технологічно небезпечні об'єкти, як у Калуші, - експерт Сунгуровський
18:22
Оновлено
Міністр оборони Великої Британії Гілі зустрівся у Києві зі Шмигалем та Будановим
18:16
Ексклюзив
Данило Гетманцев
Оподатковувати криптоактиви будуть за зразком цінних паперів, держбюджет зможе отримати 14-15 млрд грн, - Гетманцев
18:00
Аналітика
солдати США
Іноземні ПВК – це не бойовики, які за нас воюватимуть: чим вони відрізняться від найманців та чому Україні потрібні власні приватні військові компанії
18:00
OPINION
Шостий Інтернаціонал і залізна завіса
17:50
Володимир Зеленський
Україна отримає додаткову систему ППО від нордичних країн і Балтії
17:38
Ексклюзив
на фото Верховна Рада України
Нардепка Янченко розкрила деталі нового закону, який дозволить тимчасово бронювати працівників із неналежно оформленими військово-обліковими документами
17:36
Путін в Кремлі
Путін зажадав від України скасувати воєнний стан та провести референдум для "розв'язання територіальних питань"
17:21
Ексклюзив
Роман Костенко
Вбивця Парубія планував отримати гроші за замовлення від спецслужб РФ і втекти за кордон, - Костенко
17:07
Аналітика
винищувач F-16
Як Україні досягти в російсько-українській війні переваги у небі
17:01
Ексклюзив
Анонс багатополярного світу та посилення співробітництва з Росією й Індією: що обговорювали на полях саміту ШОС у Китаї
17:00
Ексклюзив
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп у досить специфічний спосіб переконав Європу взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, - польський експерт Матерняк
16:46
Огляд
У Польщі зростає політична напруга: як візит Навроцького до Трампа загострив конфлікт з урядом Туска. Пояснюємо
16:44
Володимир Зеленський
"Сьогодні або днями": Зеленський анонсував розмову із Трампом
16:24
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:20
Євробачення-2026: в Україні розпочався прийом заявок на Нацвідбір
16:09
Ексклюзив
"Зараз ми почуваємося досить упевнено": експерт Харченко про стан енергетики
16:03
OPINION
Нова мета Росії — знищити патріотів
15:59
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: у Хмельницькому загинув чоловік, є постраждалі на Кіровоградщині
15:58
Новини компаній
Сонячна батарея, IDS Ukraine
Енергетична незалежність закладів освіти на Полтавщині: ініціатива Миргородського заводу мінеральних вод рятує від блекаутів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV