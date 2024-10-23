Росія пообіцяла "жорстку реакцію", якщо Південна Корея втрутиться у війну в Україні

Про це заявила представник МЗС Росії Марія Захарова, пише російський Интерфакс.

За словами Захарової, Москва застерігає Сеул від втручання у війну в Україні. Росія попереджає Південну Корею, що буцімто жорстко реагуватиме на будь-які кроки.

"Ми вважаємо, що південнокорейській владі не слід було б підігрувати київському режиму. РФ дійсно жорстко реагуватиме на будь-які кроки, які можуть становити загрозу безпеці країни, її громадян, де б її громадяни не знаходилися. Ці заходи можуть бути дуже відчутними", - сказала Захарова.

Представниця МЗС РФ закликала Сеул "не битися в антиросійській істериці, а думати про наслідки безпеки".

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію".

Пізніше стало відомо, що Південна Корея розглядає можливість надання Україні допомоги у вигляді своїх військових та даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї, яка відправила своїх військових воювати на боці РФ.

22 жовтня повідомлялось, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, але й пілотів військових літаків.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.