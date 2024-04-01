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Російський генерал назвав причиною теракту в Підмосков'ї "відключення свідомості та чипи"

1 квітня, 2024 понедiлок
08:32
Світ Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"

Російський генерал-майор Володимир Овчинський в ефірі пропагандистського "Першого каналу" заявив, що в мозок виконавців теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" у Підмосков'ї нібито могли бути імплантовані чипи

Про це повідомляє The Moscow Times.

У суботньому ефірі програми "Час покаже" колишній голова російського бюро Інтерполу Овчинський висловився, що виконавцями теракту в "Крокусі" могли бути західні служби.

За його словами, вони імплантували чипи, через які терористи здійснили напад на людей у концертному залі.

"Їм відключили свідомість, там, швидше за все, у комплексі діяли, психотропні речовини, нейропсихологічне програмування і, можливо, чипи вставлені. Тому що зараз нейробіологія дозволяє керувати людиною", - заявив генерал.

На його думку, нейробіологія вже дозволяє керувати людиною. Овчинський навів приклад проєкту Neurolink Ілона Маска, в рамках якого свиням вживляли чипи в мозок.

Також російський генерал стверджує, що йдеться про добре організований терористичний акт на рівні західних спецслужб, адже тільки вони мають такі засоби впливу на людей.

Теракт у "Крокус Сіті холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. 

У Головному управлінні розвідки одразу були переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім. 

Також командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що Сили оборони України не мають причетності до стрілянини в московському ТРЦ "Крокус".

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав цю заяву Путіна абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Ввечері 23 березня президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Рада національної безпеки (NSC) США 24 березня однозначно відкинула спроби Росії звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" біля Москви.

Також Зеленський заявив, що Путін нічого не зробив, аби запобігти теракту і використовує його, щоб мобілізувати суспільство проти України.

28 березня слідчий комітет РФ заявив, що знайшов "докази" причетності України до теракту у ТРЦ. Згодом стало відомо, що російське МЗС вимагає від України видати очільника Служби безпеки України Василя Малюка як начебто відповідального за "теракти в РФ".

Теги:
Росія
теракт
пропаганда
Москва
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