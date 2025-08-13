Рубіо заявив, що для Трампа зустріч з Путіним не є поступкою

Про це Рубіо сказав на ранковому шоу Sid Rosenberg of Sid and Friends in the Morning.

"Люди мають зрозуміти – для президента Трампа зустріч не є поступкою. Якщо ви дивитеся новини – я вже не дивлюся їх багато, але ви дивитеся, і ці люди божеволіють:"О, це – яка перемога для Путіна; він отримав зустріч". Він не бачить це так. Зустріч – це те, що ви робите, щоб розібратися і прийняти рішення. Я хочу мати всі факти. Я хочу подивитися цьому хлопцеві в очі. І це те, що хоче зробити президент. Тож, чесно кажучи, я думаю, що ми дуже швидко під час цієї зустрічі дізнаємося, чи є у цієї справи шанси на успіх", - сказав Рубіо.

Держсекретар США вказав, що мета цієї зустрічі - з'ясувати позиції. Він нагадав, що раніше Трамп розмовляв з Путіним телефоном, але "ми не досягли того, чого хотіли", тому президент США хоче зустрітися з очільником Кремля особисто.

Рубіо підкреслив, що Трамп хороший переговорник.

"Він має надзвичайний інстинкт розгадування людської натури, тому розуміє, як керувати цими речами. І я дійсно думаю – я бачив, як це дуже успішно працює в цих торговельних угодах, коли він приходить і укладає їх, і це завжди відбувається особисто. Це важко зробити телефоном. Тож я думаю, що саме про це йтиметься в п'ятницю, і ми матимемо краще уявлення", - додав він.

Що відомо про заплановану зустріч Трампа з Путіним

8 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн мають провести переговори, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором. Утім на брифінгу 11 серпня Трамп зауважив, що він зустрінеться з Путіним, а згодом, можливо, буде зустріч Путіна з Зеленським або всіх трьох.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.

12 серпня Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.

Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував слова президента США Дональда Трампа про "обмін територіями" з РФ, підкресливши, що це неможливо зробити навіть через референдум.

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна й президента США Дональда Трампа відбудеться на Алясці в місті Анкоридж.