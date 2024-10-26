Саміт БРІКС у Казані був випадом у бік Заходу, - Фейгін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Саміту БРІКС під головуванням Росії, який відбувся у Казані, передувало декілька візитів, які, можливо, не були значущими за своїм змістом, але форма та контекст, безумовно, мали значення. Наприклад, візит Путіна у Монголію, яка підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС) та яка ратифікувала Римський статут, однак не виконала ордер МКС. На мій погляд, це була важлива подія. Безумовно, Москва її готувала, проводилися з Улан-Батором всілякі консультації протягом тривалого часу", - зауважив Марк Фейгін.

За його словами, потім був наступний візит Путіна у Туркменістан. Зрозуміло, що ні в Монголії, ні в Туркменістані не було шансів на його затримання та передачу в юрисдикцію Міжнародного суду. Але з усім тим там також, попри нератифікацію Римського статуту, неучасть у МКС – Туркменістан проігнорував всі необхідні вимоги МКС по затриманню та передачі Путіна як воєнного злочинця до суду в Гаагу.

"І ось зараз достатньо серйозний захід БРІКС, на якому, окрім президента Бразилії, який під приводом травми не з'явився, інші країни вшанували Казань власною присутністю. Не кажучи, що це все освячено приїздом Гутерреша, генерального секретаря ООН. Зазначу, на Саміт миру у Швейцарію він не приїхав наприкінці червня, Гутерреша там не було. В принципі ми знаємо, що собою являє нинішня ООН, тому ілюзій з цього приводу не плекаємо. Це цілком корумпована, марна, універсальна влада, яка претендувала десятиріччями після Другої світової війни на якийсь планетарний уряд, на розв'язання конфліктів між народами, а зараз перетворилася на інструмент різного роду диктатури, щоб демонструвати подолання її ізоляції", - прокоментував опозиційний політик.

Фейгін підкреслив сам факт, що на такий захід, та й ще не до столиці, а кудись в регіон РФ, все-таки очільники країн та урядів приїхали.

"І, безумовно, це випад у бік Заходу. Спроба продемонструвати якийсь паралелізм стосовно Першого світу. І Путін з цим сяк-так справляється. Чому це відбувається? Є декілька причин. По-перше, загальна безвольність, яку демонструє Захід. Я вважаю, що не менш ключовою подією є участь північнокорейських військових у війні, які вже перебувають на території Росії. А це все сприймається разом. Відсутність загалом попередньої, превентивної реакції з боку Заходу, яка, можливо, й буде, але як наслідок", - резюмував політик.



Саміт БРІКС у Казані: що відомо

22 жовтня у Казані стартував саміт БРІКС під головуванням Росії. На зустріч приїхали делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави. Серед них був і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. У МЗС України заявили, що рішення генсека відвідати Казань "шкодить репутації ООН".

На саміті БРІКС Володимир Путін провів низку зустрічей із посадовцями та представниками інших країн.

23 жовтня радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США не розглядають саміт БРІКС у Росії як загрозу західним альянсам.

Лідер КНР Сі Цзіньпін під час саміту БРІКС заявив, що вважає, що потрібно якнайшвидше домогтися деескалації війни в Україні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до встановлення "справедливого миру" в Україні на основі принципів Статуту ООН, виступаючи на саміті БРІКС.

Водночас Путін під час свого виступу заявив, що, мовляв, Україна атакувала Курську область, щоб вплинути на вибори у США. Він також вчергове зробив заяву щодо нібито несправедливого розширення НАТО.





