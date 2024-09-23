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"Спроба підірвати довіру до силових структур": у Польщі застерегли про поширення ІПСО, яку пов'язують з РФ

Дар'я Куркіна
23 вересня, 2024 понедiлок
12:47
Світ Польща

У Польщі заявили про проведення інформаційно-психологічної операції стосовно масштабних повеней у країні з метою підірвати довіру до силових структур. Таку кампанію повʼязують із Росією

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Про це повідомили війська оборони кіберпростору Польщі.

У повідомленні акцентують, що апарат впливу використовує вибірковий відбір інформації, щоб викликати у польських реципієнтів "емоції страху та безпорадності".

"Через повені на південному заході Польщі ми маємо справу з інформаційно-психологічною операцією, яку приписують Російській Федерації. Апарат впливу використовує техніку вибіркового відбору інформації в кіберпросторі та прагне викликати у реципієнтів емоції страху та безпорадності. Одним із елементів операції є спроба підірвати довіру до силових структур", - кажуть польські кібервійська.

Держава закликала польських громадян "не піддаватись емоціям" та перевіряти джерела інформації.

"Зокрема, остерігайтеся контенту, який має на меті викликати бурхливу емоційну реакцію на основі зображень страждання та руйнування", - акцентували в матеріалі.

Повінь у країнах Європи

15 вересня у BBC повідомляли, що унаслідок проливних дощів, спричинених штормом "Борис", в Австрії, під час рятувальних робіт, загинув пожежник, у Польщі 1 людина потонула, у Румунії 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити перші будинки.

У Польщі, Чехії та Австрії залізничні оператори країн тимчасово скасували низку рейсів до України. Причиною стали повені, що накрили Центральну Європу.

16 вересня в Укрзалізниці оголосили про зміни руху потягів через повінь у Центральній Європі.

Цього ж дня Марек Сієрант, польський експерт і журналіст, зазначив, що в деяких місцях на території Польщі випало стільки опадів за дві доби, що мало б бути нормою за 4-5 місяців.

Через повінь 27 українських дітей не можуть повернутися з Австрії додому. Дипломатичні установи обох країн працюють над розв'язанням проблеми.

19 вересня в угорському Будапешті Дунай вийшов із берегів та почав затоплювати вулиці. В місті очікують, що пік повені буде ввечері 21 вересня.

Того ж дня повідомлялось, через повінь на півночі Італії з власних будинків евакуювали близько однієї тисячі людей. Водночас двох громадян вважають зниклими безвісти.

20 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Вроцлаві з премʼєр-міністрами Польщі, Словаччини, Австрії та Чехії заявила, що Європейський Союз надасть доступ до €10 млрд з Фонду згуртованості державам Центрально-Східної Європи, які постраждали від повеней.

21 вересня голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Ян Грабєц заявив, що повені, які охопили південний захід країни, поставили під загрозу понад 2 млн людей. Наразі режим стихійного лиха діє в 749 населених пунктах.

Теги:
Росія
Польща
негода
повінь
Дезінформація
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