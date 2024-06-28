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США готують план евакуації американців з Лівану на випадок війни з Ізраїлем

28 червня, 2024 п'ятниця
22:10
Світ Хезбола, Ліван

У рамках плану з евакуації американців з Лівану США оголосили про переміщення військової техніки ближче до ізраїльсько-ліванського кордону на тлі загострення конфлікту в регіоні

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Про це повідомляє NBC News з посиланням на словами трьох американських чиновників і колишнього американського урядовця, знайомого з планами Пентагону.

Згідно з повідомленням Корпус морської піхоти США, у середу, 26 червня, десантний корабель ВМС США USS Wasp і морські піхотинці з 24-го експедиційного підрозділу, здатного проводити спецоперації, вийшли в Середземне море, щоб приєднатися до десантного корабля ВМС США Oak Hill.

Джерела в уряді США зазначили, що Wasp перебуватиме в східному Середземномор'ї, щоб бути готовим до військового десантування.

Як зазначили у виданні, Wasp також має наступальні і розвідувальні можливості і може розгортати американські винищувачі дальнього радіусу дії F-35.

За словами представників американського оборонного відомства, США також ведуть переговори з близькими союзниками щодо координації евакуації і будь-яких військових операцій коаліції.

Що відомо про протистояння Ізраїлю та "Хезболли"

18 квітня ізраїльські військові вночі 18 квітня вдарили по об'єктах інфраструктури бойовиків "Хезболли" на сході Лівану.

27 квітня ЦАХАЛ завдав повітряного удару по ліванському регіону Бекаа. Внаслідок атаки було вбито двох членів ліванського бойового угруповання, яке обстрілювало ракетами Ізраїль.

10 травня ліванські бойовики "Хезболли" випустили з Лівану 35 ракет по північному ізраїльському місту Кір'ят-Шмона. Ізраїль відповів хвилею ударів по позиціях терористичної групи.

17 травня армія оборони Ізраїлю заявила, що "Хезболла" випустила по півночі країни близько 75 ракет, що стало найбільшим обстрілом від початку війни з ХАМАС 7 жовтня.

12 червня "Хезболлою"  було випущено близько 170 ракет по території Ізраїлю.

21 червня Канада оголосила про підготовку масової евакуації своїх громадян із Лівану в разі початку повномасштабної війни між Ізраїлем і "Хезболлою".

22 червня повідомлялось, що високопоставлені американські чиновники пообіцяли Ізраїлю підтримку у разі початку повномасштабної війни з "Хезболлою".

У неділю, 23 червня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) збила над Нижньою Галілеєю безпілотник "Хезболли", угруповання взяло на себе відповідальність за атаку.

23 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про завершення поточної фази бойових дій проти ХАМАСу в Газі та передислокацію більшої кількості військ на кордон із Ліваном.

У відповідь представники підтримуваних Іраном угруповань на Близькому Сході заявили, що тисячі бойовиків готові прибути до Лівану, щоб приєднатися до "Хезболли" на випадок війни з Ізраїлем.

Натомість 25 червня високопосадовці США попередили "Хезболлу", що не намагатимуться зупинити Ізраїль, якщо той вирішить напасти на Ліван.

Того ж дня під час зустрічі з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом у США очільник Пентагону Ллойд Остін попередив його, що війна між ЦАХАЛом та "Хезболлою" може перерости у регіональну, закликавши до більш дипломатичних підходів.

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
США
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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