"Темпла розмова": прем'єр Канади Трюдо привітав Трампа з перемогою на виборах

Про це повідомляє CNN i Associated Press.

Зазначається, що світові лідери обговорили давнє партнерство між Канадою та США, торгівлю та безпеку Північної Америки.

"Торгівельна угода між Канадою, США та Мексикою, яку Трамп і Трюдо "успішно досягли під час першого президентського терміну", була серед тем, що обговорювалися", - йдеться у повідомленні.

Також посадовці обговорили "загальну зацікавленість у безпечних і надійних ланцюжках поставок та боротьбу з несумлінною торгівельною практикою у світовій економіці".

Крім цього, Трамп і Трюдо говорили про "північноамериканську безпеку" і "погодилися підтримувати тісний контакт".