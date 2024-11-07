"Темпла розмова": прем'єр Канади Трюдо привітав Трампа з перемогою на виборах
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провів розмову з республіканцем Дональдом Трампом, під час якої він привітав обраного президента з перемогою
Про це повідомляє CNN i Associated Press.
Зазначається, що світові лідери обговорили давнє партнерство між Канадою та США, торгівлю та безпеку Північної Америки.
"Торгівельна угода між Канадою, США та Мексикою, яку Трамп і Трюдо "успішно досягли під час першого президентського терміну", була серед тем, що обговорювалися", - йдеться у повідомленні.
Також посадовці обговорили "загальну зацікавленість у безпечних і надійних ланцюжках поставок та боротьбу з несумлінною торгівельною практикою у світовій економіці".
Крім цього, Трамп і Трюдо говорили про "північноамериканську безпеку" і "погодилися підтримувати тісний контакт".
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