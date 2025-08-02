Трамп може довести до того, що він і Путін одномоментно натиснуть на ядерні кнопки, - Портников

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Мені здається, що в цьому є неймовірна небезпека, якщо серйозно говорити. Медведєв погрожує ядерними ударами, ядерною війною і це типова війна слів. Трамп в цій ситуації вже не словами воює, а рішеннями. Він говорить про передислокацію атомних субмарин Сполучених Штатів, субмарин, які є носіями ядерної зброї, на відстань ближчу до Російської Федерації. Ніхто не знає, що мається на увазі, але всі знають, що ніколи до цього президент Сполучених Штатів ніколи не оприлюднював факту переміщення цих субмарин, з яких може бути завданий ядерний удар по будь-якому місцю у світі, якщо буде бажання", - зазначив він.

На думку журналіста, для Росії це може бути загрозою.

"І російське керівництво може від війни слів перейти до війни дій. Теж почати розміщувати свої ядерні озброєння десь ще в більшій кількості, збільшувати ядерну зброю на території Білорусі, надсилати якісь ядерні носії ближче до Сполучених Штатів, кудись в район російської півночі", - додав Портников.

Він вважає, що ми прийдемо до того, що він вважає абсолютно реальним в час президентства Трампа, попри те, що Трамп великий миротворець по своєму складу характеру.

"Я навіть не іронічно зараз кажу, я вважаю, що ця людина хоче миру. Але людина, яка хоче миру і раптом має таке величезне его, яке не має бути поставлено під сумнів, може довести ситуацію до одночасно моментного натискання кнопок президентами Російської Федерації і Сполучених Штатів із задіянням стратегічної ядерної зброї і перетворенням великої частини території США і РФ на непридатну до життя пустелю на багато тисячоліть вперед", - зазначив журналіст.

На думку Портникова, ми дуже швидко наближаємося саме до такого розвитку подій.

"До зміни війни слів на війну дій між ядерними державами, які очолюють люди із хворобливою, я б сказав, самооцінкою. А такі люди, в принципі, не думають, що будуть коливатися жертвувати 25-30-40 мільйонами людських життів, коли мова буде йти про захист цієї самооцінки і престижу власної держави. Принаймні, я впевнений, що Путін завжди морально готовий до використання будь-якого виду ядерної зброї і буде вважати, що він в бункері виживе. Чи готовий до цього морально Трамп? Я думаю, що коли його обирали президентом, був не готовий, але Медведєв своєю поведінкою створює в його голові оцей момент готовності". - наголосив він.

Журналіст сказав, що може думати Трамп.

"Вони зі мною так розмовляють, вони і вважають, що я невеликий, не величний. Вони мене обманювали, вони подарували мені портрет, а насправді вважали мене старим немічним дідуганом. Вони зі мною не рахуються. Ну, я їм покажу", - сказав Портников.

Він вважає, що Трамп розуміє, що санкції - це не те, на що вони взагалі будуть реально звертати увагу.

"Вони продовжать над ним сміятись. Військова допомога Україні - вона може стримати російський наступ, але вона не стримує російське бажання продовжувати війну. Вони продовжать над ним сміятися. Як зробити, щоб вони над ним не сміялися? Ядерна бомба на Москву. Це єдине, що дозволить їм не сміятися. Покаже, яка він серйозна людина. І в цей момент Путін, звичайно, вважає, що треба покарати людину, яка хоче ядерною бомбою зруйнувати російську столицю і зруйнувати американську. І ми з вами бачимо ідеальну схему Третьої світової війни, після якої нашу з вами програму будуть вести щурі", - підсумував журналіст.