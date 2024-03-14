У міноборони Болгарії повідомили про відправку Україні БТРів, обіцяних минулого року

Про це повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, передає bTV.

Сьогодні він оголосив, що його держава завершила відправлення всіх бронетранспортерів Україні. Зокрема, 7 березня до України вирушили перші 30 вагонів з БТР, а останній ешелон, за словами міністра, вже виїхав з Болгарії. Однак Тагарєв не уточнив, коли він прибуде в Україну.

"Загальна вартість проекту перевищила 170 тис. левів (86 920 євро)", – повідомив очільник болгарського міноборони.

За його словами, у транспортуванні БТР брали участь 247 військовослужбовців і цивільних осіб з Командування логістичного забезпечення, Сухопутних військ і Служби військової поліції Болгарії. До процесу також було залучено 26 одиниць спеціальної техніки.

Військова допомога від Болгарії

11 квітня 2023 року у міноборони Болгарії підтвердили факт переговорів про передачу Україні винищувачів МіГ-29 за умови отримання від західних партнерів більш сучасних бойових літаків.

6 червня 2023 року міністр оборони Тодор Тагарев заявив, що новий уряд Болгарії готовий надавати військову допомогу Україні. Проте згодом президент Болгарії Румен Радев сказав, що участь у наданні Україні боєприпасів буде помилкою.

Уряд Болгарії анонсував новий пакет допомоги 21 червня 2023 року – до нього увійшли зброя та боєприпаси, які є на складах Болгарії - їх не потрібно закуповувати.

27 червня 2023 року Рада міністрів Республіки Болгарія ухвалила новий пакет військової та військово-технічної допомоги Україні.

14 липня 2023 року Болгарія вперше офіційно оголосила про передачу важкого озброєння Україні. Це найбільший одноразовий пакет військової допомоги від країни.

Парламент Болгарії 21 липня 2023 року після довгих дебатів підтримав постачання Україні партії бронетранспортерів зі складів МВС. 3 лютого стало відомо про початок процесу передачі.

20 лютого повідомлялось, що Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів для української армії, оскільки міноборони просить НАТО покрити витрати на транспортування.