У НАТО розглядають 2 можливі відповіді на відправлення військ КНДР у РФ, - Bloomberg
Потенційні відповіді НАТО на відправлення північнокорейських військових до Росії "обмежені", але можуть передбачати посилення підтримки України й активізацію партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
У матеріалі йдеться, що Південна Корея презентує свої розвідувальні дані офіційним особам НАТО в понеділок під час засідання Північноатлантичної ради. Водночас співрозмовники інформаційного агентства додали, що відповіді НАТО на відправку військ КНДР до РФ "обмежені".
"Потенційні відповіді НАТО є обмеженими, але можуть включати посилення підтримки України та розбудову партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні", - стверджують джерела.
У південнокорейських документах зазначено: військових КНДР відправлять на фронт, коли вони пройдуть підготовку, яка триватиме близько місяця, на військових об'єктах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську та Благовєщенську.
Також розвідка Сеула стверджує: Москва планує забезпечити північнокорейських військових формою, зброєю та фальшивими посвідченнями особи, аби ті виглядали як жителі східних регіонів Росії.
Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії
Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.
Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.
Згодом повідомили, що Південна Корея розглядає можливість надати Україні допомогу у вигляді своїх військових і даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї.
22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.
У середу, 23 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив: є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії. Втім, за його словами, наразі невідомо, що вони там робитимуть. А південнокорейські парламентарі повідомили, що КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових.
Очільник комітету розвідки палати представників США Майк Тернер заявив, що Сполучені Штати повинні розглянути можливість "прямих військових дій", якщо війська КНДР увійдуть в Україну.
У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині.
25 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними розвідки, перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій вже 27-28 жовтня.
25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує направити до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.
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