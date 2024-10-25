У НАТО розглядають 2 можливі відповіді на відправлення військ КНДР у РФ, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

У матеріалі йдеться, що Південна Корея презентує свої розвідувальні дані офіційним особам НАТО в понеділок під час засідання Північноатлантичної ради. Водночас співрозмовники інформаційного агентства додали, що відповіді НАТО на відправку військ КНДР до РФ "обмежені".

"Потенційні відповіді НАТО є обмеженими, але можуть включати посилення підтримки України та розбудову партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні", - стверджують джерела.

У південнокорейських документах зазначено: військових КНДР відправлять на фронт, коли вони пройдуть підготовку, яка триватиме близько місяця, на військових об'єктах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську та Благовєщенську.

Також розвідка Сеула стверджує: Москва планує забезпечити північнокорейських військових формою, зброєю та фальшивими посвідченнями особи, аби ті виглядали як жителі східних регіонів Росії.