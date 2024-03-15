У палаті представників обговорюють конфіскацію активів РФ задля допомоги Україні, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Голова комітету в закордонних справах палати представників Майкл Маккол зазначив, що серед республіканців набирає популярності ідея щодо конфіскації російських активів на $300 млрд для фінансування допомоги Києву.

Водночас на думку республіканця Френча Гілла, конфіскація активів Росії "повинна" бути частиною законопроєкту.

Маккол також повідомив, що мав розмову з колегами про можливість надання Україні кредитів замість грантів із метою зменшити витрати американських платників податків, а також отримати більше підтримки республіканців. Він запевнив, що працює над "шляхом просування" допомоги Україні.