У парламенті Британії закликали Кемерона додати Росію до переліку держав-спонсорів тероризму

Про це йдеться в листі на підтримку кампанії з визнання Росії державою-спонсором тероризму, розгорнутої громадською ініціативою "Група друзів України у Сполученому Королівстві" (UK Friends of Ukraine).

"Народ України залишається непохитним перед лицем російських атак, але після двох років повномасштабної війни життя цивільного населення все більше руйнується через варварство Путіна", - йдеться в листі.

Парламентарії зауважили, що з наближенням других роковин повномасштабного вторгнення і після майже десяти років російських атак, вони так само шоковані діями Росії.

"Тому ми чітко заявляємо, що уряд Великої Британії повинен назвати Росію державним спонсором тероризму. Велика Британія може стати першою великою західною країною, яка заборонить російську державу", - наголосили автори листа.

Згідно зі звітом, опублікованим британською організацією "Друзі України", станом на 11 січня 2024 року внаслідок російської агресії в Україні загинули понад 10 тисяч цивільних та зруйновано 150 тисяч будинків, що за словами авторів листа, є переконливим доказом того, що Росія є терористичною державою.

Парламентарії додали, що фактичні цифри можуть бути значно вищими, оскільки інформація з багатьох місць, де ведуться інтенсивні бойові дії, поки що недоступна або не підтверджена, наголосивши, що ці "цифри постійно зростають, оскільки російському тероризму немає кінця".

"Визнання Росії терористичною державою, не лише продемонструє міжнародне лідерство, а й може стати частиною урядового законодавства для переходу від заморожування до арешту російських активів", - пояснили у листі.

Зокрема, у листі йдеться про те, що від початку повномасштабного вторгнення Велика Британія заморозила понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів російських активів, які можуть бути використані для підтримки відновлення України.

Автори наголосили, що парламентарії могли б продемонструвати підтримку Україні, проголосувавши за визнання Росії державою-спонсором тероризму, одночасно запропонувавши юридичний план переходу від заморожування до арешту російських активів і витрачання цих грошей на необхідні проєкти в Україні.

"Ми вважаємо, що настав час для уряду Великої Британії продемонструвати свою опозицію до тероризму, що фінансується державою, і виконати свої зобов'язання як життєво важливого союзника України. Саме тому ми закликаємо уряд Великої Британії визнати Росію державою-спонсором тероризму та внести її до списку країн-спонсорів тероризму", - підсумували у листі.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада у сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

22 січня стало відомо, що очільники МЗС країн ЄС наближаються до розв'язання питання щодо способів використання заморожених активів РФ.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет Сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їхню передачу новому фонду для відновлення України.

1 лютого стало відомо, що в Європі зберігається 191 із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро.