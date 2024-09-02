У Південній Кореї розпочали розслідування щодо Telegram через поширення дипфейків
Поліція Південної Кореї розпочала попереднє розслідування стосовно месенджера Telegram за підозрою у сприянні злочинів сексуального характеру
Про це повідомляє Yonhap.
Акцентується, що країна намагається боротися з дипфейками - фото й відео сексуального характеру молодих жінок, а також підлітків, які поширювалися у Telegram.
"Як і Франція, поліція Сеула розпочала внутрішнє розслідування щодо юридичної особи Telegram, перш ніж офіційно оголосити підозру. Звинувачення стосуються пособництва в цьому злочині (поширення дипфейків - ред.)", - заявив очільник Національного бюро розслідувань У Чон Су.
Він підкреслив, що в процесі розслідування виникають проблеми, оскільки платформа не надає поліції чи іншим державним органам дані про обліковий запис.
Водночас у матеріалі додають, за чотири дні правоохоронці Південної Кореї отримали 88 повідомлень про сексуальні злочини на основі дипфейків, а 24 осіб ідентифікували як підозрюваних.
- 28 серпня президент Південної Кореї Юн Сук Йоль закликав до розслідування цифрових сексуальних злочинів після того, як ЗМІ повідомили, що у Telegram поширюються фото та відео південнокорейських жінок сексуального характеру.
Арешт засновника Telegram Дурова у Франції
Програміст і підприємець Павло Дуров увечері 24 серпня був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.
25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова. Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.
Посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії".
Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський Telegram-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним у Баку.
Президент Франції Емманюель Макрон також відреагував на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова. Він заявив, що це не є політичним рішенням, а затримання відбулося в рамках судового розслідування, що триває.
27 серпня французька прокуратура повідомила причини затримання Дурова: йому інкримінують 12 звинувачень. Цього ж дня прокурор Парижа продовжив термін утримання Дурова під вартою ще на 48 годин у рамках розслідування кіберзлочинів.
28 серпня стало відомо, що Дурова взяли під судовий нагляд. Його можуть звільнити з-під варти після внесення застави.
31 cерпня Дуров під час допиту в Парижі зізнався у зв'язках з французькими спецслужбами.
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