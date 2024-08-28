Південна Корея проведе розслідування стосовно Telegram через поширення дипфейків сексуального характеру
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль закликав до розслідування цифрових сексуальних злочинів після того, як ЗМІ повідомили, що у Telegram поширюються фото та відео південнокорейських жінок сексуального характеру
Про це повідомляє Reuters.
Корейська комісія зі стандартів зв’язку, державний медіарегулятор, планує провести засідання в середу, 28 серпня, щоб обговорити заходи протидії глибоким фейкам сексуального характеру.
"Це використання технології, покладаючись на захист анонімності. Це явний кримінальний акт", — сказав Юн під час засідання кабінету міністрів. Він говорив про сексуальні злочини в соціальних мережах загалом і не згадував Telegram.
За даними південнокорейської поліції, за перші сім місяців року було зареєстровано 297 випадків сексуальних злочинів в інтернеті. Це більше порівняно зі 180 випадками минулого року та майже вдвічі більше, ніж у 2021 році, коли дані вперше почали збиратися.
Більшість обвинувачених були підлітками та людьми у віці 20 років, повідомили в поліції.
Звіти місцевих ЗМІ включали один аналіз, який став вірусним у газеті Hankyoreh, яка переглядала канали Telegram, де говорилося, що поширювалися дипфейки студенток університетів та старших і середніх класів.
Корейська профспілка вчителів і працівників освіти заявила про деякі випадки, коли учні школи ставали жертвами сексуальних фейків. Вони закликали міністерство освіти розслідувати це питання.
За даними Military Sexual Abuse Victim Support Center, групи, яка підтримує жертв сексуального насильства в армії, у чатах Telegram також були знайдені глибокі фейки сексуального характеру, націлені на військовослужбовців-жінок.
Створення відвертих дипфейків сексуального характеру з наміром їх розповсюдження карається п’ятьма роками в’язниці або штрафом у розмірі 50 млн вон (37 500 доларів США) відповідно до Закону Південної Кореї про запобігання сексуальному насильству та захист жертв.
Що відомо про затримання Дурова у Франції
39-річний програміст і підприємець Павло Дуров увечері в суботу, 24 серпня 2024 року, був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.
25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова. Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.
Посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії".
Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський Telegram-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним в Баку.
Президент Франції Емманюель Макрон вперше відреагував на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та заявив, що це не є політичним рішенням.
27 серпня французька прокуратура повідомила причини затримання програміста, підприємця та засновника Telegram Павла Дурова: йому інкримінують 12 звинувачень.
Прокурор Парижа продовжив термін утримання під вартою керівника Telegram Павла Дурова ще на 48 годин в рамках розслідування кіберзлочинів
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