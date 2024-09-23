У Польщі залучили військових хіміків до ліквідації наслідків повені

Про це повідомляє RMF24.

Відомо, що понад сто військових хіміків розпочали працювати на польських територіях, звідки вже відступила повінь. Зокрема, в Бжегу Опольського воєводства перебувають три дезінфекційні бригади.

Підкреслюється, що військові хіміки діятимуть на окремих територіях, де через повінь могло статися забруднення небезпечними сполуками.

"Вода могла розмити захоронення тварин, кладовища, були затоплені території промислових підприємств, станції очищення стічних вод, тож вода містить забруднювачі, що становлять загрозу для населення. Нашим завданням буде - після того, як вода впаде - провести дезінфекцію всіх цих місць", – сказав майор Аркадіуш Кустра.

15 вересня у BBC повідомляли, що унаслідок проливних дощів, спричинених штормом "Борис", в Австрії, під час рятувальних робіт, загинув пожежник, у Польщі 1 людина потонула, у Румунії 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити перші будинки.

У Польщі, Чехії та Австрії залізничні оператори країн тимчасово скасували низку рейсів до України. Причиною стали повені, що накрили Центральну Європу.

16 вересня в Укрзалізниці оголосили про зміни руху потягів через повінь у Центральній Європі.

Цього ж дня Марек Сієрант, польський експерт і журналіст, зазначив, що в деяких місцях на території Польщі випало стільки опадів за дві доби, що мало б бути нормою за 4-5 місяців.

Через повінь 27 українських дітей не можуть повернутися з Австрії додому. Дипломатичні установи обох країн працюють над розв'язанням проблеми.

19 вересня в угорському Будапешті Дунай вийшов із берегів та почав затоплювати вулиці. В місті очікують, що пік повені буде ввечері 21 вересня.

Того ж дня повідомлялось, через повінь на півночі Італії з власних будинків евакуювали близько однієї тисячі людей. Водночас двох громадян вважають зниклими безвісти.

20 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Вроцлаві з премʼєр-міністрами Польщі, Словаччини, Австрії та Чехії заявила, що Європейський Союз надасть доступ до €10 млрд з Фонду згуртованості державам Центрально-Східної Європи, які постраждали від повеней.

21 вересня голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Ян Грабєц заявив, що повені, які охопили південний захід країни, поставили під загрозу понад 2 млн людей. Наразі режим стихійного лиха діє в 749 населених пунктах.