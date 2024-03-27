У Радфеді РФ заявили, що терористів не можна засудити до смертної кари навіть при відсутності мораторію

Про це він написав у телеграм.

"Дискусія про страту набирає обертів. Шановні аналітики та експерти Telegram переконують, що терористів та педофілів треба стратити і народ це підтримає, проблема лише у Конституційному Суді", - йдеться у повідомленні.

Андрій Клішас навів положення Конституції, а саме статтю 20, згідно з якою кожен має право на життя і до страти злочинців може засудити лише колегія присяжних.

Зазначається, що у статті 205 КК (терористичний акт) максимальне покарання - довічне позбавлення волі. Натомість кримінальні справи не можуть розглядатися за участю присяжних засідателів.

"Засудити терористів до страти не можна навіть за відсутності мораторію", - написав сенатор.

За його словами, смертна кара передбачена у п'яти статтях:

ч. 2 ст. 105 (кваліфікований склад убивства);

ст. 277 (посягання на життя державного чи громадського діяча);

ст. 295 (посягання життя особи, здійснює правосуддя чи попереднє розслідування);

ст. 317 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу);

ст. 357 (геноцид).

Однак усі кримінальні справи за зазначеними статтями КК РФ розглядаються з участю присяжних засідателів.

Теракт у Москві: ТРЦ "Крокус Сіті хол"

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті холі" під Москвою 22 березня невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.

Починаючи від 7 березня американські дипломати попереджали про загрозу терактів у столиці РФ Москві. Згодом схожі заяви зробили представники ще низки держав Заходу.

23 березня Володимир Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Москві.

25 березня на нараді з силовиками Путін визнав, що теракт вчинили "радикальні ісламісти", але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Секретар радбезу РФ, директор ФСБ і речник президента Росії повторили слідом за Путіним версію про "український слід" та причетність спецслужб Заходу до теракту в Москві. Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко спростував, що імовірні виконавці теракту намагалися втекти в Україну.

У Центрі протидії дезінформації сумніваються, що теракт у "Крокусі" могли здійснити ті люди, яких показала російська влада.