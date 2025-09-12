Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
У Румунії вважають, що вторгнення російських дронів у Польщу робить мир в Європі дедалі віддаленішим

У Румунії вважають, що вторгнення російських дронів у Польщу робить мир в Європі дедалі віддаленішим

Марія Науменко
12 вересня, 2025 п'ятниця
15:42
Світ прапор Румунії

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Тою заявила, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір НАТО показує розрив між заявами Кремля про мир і його реальними діями, роблячи мир у Європі дедалі віддаленішим

Зміст

Про це пише Bloomberg.

Тою підкреслила, що інцидент з безпілотниками в Польщі, а також постійні спроби Кремля перевірити "червоні лінії" країн-членів Північноатлантичного альянсу, викривають розрив між заявленим бажанням Москви до миру та її реальними діями.

За її словами, ця ситуація спонукає Румунію та інші країни Східної Європи значно збільшувати витрати на оборону.

Читайте також: Трамп сказав, що вторгнення дронів РФ у повітряний простір Польщі "могло бути помилкою". Туск заперечив

"Коли йдеться про Росію, потрібно дивитися на те, що вони роблять, – наголосила вона. - Це те, що ми дуже добре знаємо – Румунія, Польща та деякі інші країни – і я думаю, що решта світу все краще це розуміє".

Румунія, яка є членом НАТО та Європейського Союзу і має найдовший кордон з Україною, безпосередньо стикається з наслідками російської агресії. Бухарест регулярно піднімає винищувачі для патрулювання кордону з Україною під час російських атак, а уламки дронів часто падають на румунську територію.

"Ми не бачимо зменшення їхніх атак, навпаки, - додала Тою. - Європа повинна забезпечити нашу оборону і засоби стримування, а також нашу постійну підтримку української армії і українського народу на той час, який буде необхідний".

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. 

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.

За словами чиновників, експертів з оборони та аналітиків, це показало, наскільки непідготовлена ​​Європа до такого масованого повітряного нападу, який Росія завдає Україні майже щоночі, оголивши масштаб інвестицій, необхідних для зміцнення східного флангу НАТО.

