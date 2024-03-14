"Увійшов у сад, в який його ніхто не кликав": Боррель про заклик Папи Римського до України підняти білий прапор
Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував слова Папи Римського про те, що Україна повинна мати сміливість "підняти білий прапор" і почати переговори з Росією
Про це він сказав у інтерв’ю RTVE.
Боррель прокоментував слова Папи Римського додавши, що згадував про них у своїй промові в Раді безпеки ООН на початку тижня.
"І в цій промові я сам не посоромився сказати, що Його Святість Папа увійшов у сад, в який його ніхто не кликав", – наголосив Боррель.
Верховний представник ЄС вжив іспанську ідіому, що означає "накликати на себе біду".
Також він акцентував, що час допомагати Україні, а не "запрошувати до капітуляції".
Передісторія
Папа Римський дав інтерв'ю, в якому заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією. У Ватикані спробували виправдати Папу Франциска.
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що "підіймати білий прапор" на знак капітуляції має зло, й для цього його слід спершу перемогти, а міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Папи з пропозицією заохотити Путіна вивести армію з України.
Крім того, на заяву Франциска відреагував президент України Володимир Зеленський. "Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї - всі. І я дякую кожному українському капелану, які - з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою", - заявив він.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи заяву Папи Римського, сказав, що "капітуляція - це не мир".
11 березня апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса запросили до Міністерства закордонних справ через висловлювання Папи Римського Франциска щодо того, що "Україна повинна підняти білий прапор та почати переговори з Росією".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.46 Купівля 38.46Продаж 38.96
- EUR Купівля 41.99Продаж 42.76
- Актуальне
- Важливе