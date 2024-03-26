В оточенні Путіна не погоджуються з наративом про причетність України до теракту в Москві, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання посилається на чотири джерела, близькі до російського президента Володимира Путіна. За їхньою інформацією, диктатор був присутній на обговореннях, де чиновники дійшли висновку, що Україна не пов'язана із терактом.

Проте Путін вирішив у будь-якому разі "згуртувати росіян навколо війни з Україною" і просуває наратив про причетність української сторони до теракту у "Крокусі".

Водночас головні союзники Путіна охоче підхоплюють наратив диктатора. Путін, за словами Bloomberg, може використати ситуацію, в тому числі для оголошення чергової хвилі мобілізації.

Теракт у Москві: ТРЦ "Крокус Сіті хол"

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті холі" під Москвою 22 березня невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.

Починаючи від 7 березня американські дипломати попереджали про загрозу терактів у столиці РФ Москві. Згодом схожі заяви зробили представники ще низки держав Заходу.

23 березня Володимир Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Москві.

25 березня на нараді з силовиками Путін визнав, що теракт вчинили "радикальні ісламісти", але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Секретар радбезу РФ, директор ФСБ і речник президента Росії повторили слідом за Путіним версію про "український слід" та причетність спецслужб Заходу до теракту в Москві. Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко спростував, що імовірні виконавці теракту намагалися втекти в Україну.

У Центрі протидії дезінформації сумніваються, що теракт у "Крокусі" могли здійснити ті виконавці, яких показала російська влада.