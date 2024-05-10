Важко уявити, що польська влада повертатиме чоловіків призовного віку в Україну силою, – посол

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

За словами дипломата, Польща остаточно не визначилася з тим, що робити із чоловіками призовного віку, адже там, на відміну від інших країн Європи, проживають мільйони українців. Водночас, на думку посла, депортації є малоймовірними.

"Досить важко уявити, що польська влада повертатиме чоловіків призовного віку в Україну силою. Такого не станеться. Німеччина вже заявила, що такі чоловіки можуть залишатися, навіть якщо у них немає дійсних проїзних документів. Я очікую, що також триватиме дискусія і між країнами ЄС", - сказав Гузи.

При цьому він наголосив, що Варшава чудово розуміє ситуацію, в якій опинився український уряд.

"У нас схожий історичний досвід: якщо триває війна, треба захищатися. Але на практиці не всі люди готові це робити. Пам’ятаю, як на початку повної масштабної війни багато українських чоловіків поверталися в Україну. Але я розумію, що всі добровольці вже це зробили. Можливо, допоможуть якісь стимули", - зазначив дипломат.

"Моя особиста думка – це обов’язок (захищати Батьківщину, - ред.). Але моя особиста думка не означає, що я радив би комусь примушувати воювати тих, хто не хоче повертатися в Україну", - додав він.

Видача чоловіків Україні: що відомо

25 квітня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянський обов'язок".

Однак кілька днів потому міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що допомога Україні у поверненні українців мобілізаційного віку додому для Польщі може бути "етично неоднозначною". "Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ​​ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину", - сказав він.

30 квітня міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчін Кервінський сказав, що Варшава у новій редакції закону про допомогу громадянам України через війну має намір урегулювати питання перебування у Польщі чоловіків призовного віку.

Пізніше Косіняк-Камиш сказав, що рішення про сприяння у поверненні чоловіків призовного віку в Україну мають ухвалювати на рівні ЄС. Перемовини щодо цього вже розпочато.

Водночас посол України в Польщі Василь Зварич сказав, що Київ офіційно не звертався ні до польської сторони, ні до будь-яких інших партнерів із проханням сприяти поверненню чоловіків призовного віку в Україну.

При цьому радник керівника ОП Михайло Подоляк вважає несправедливим, що частина громадян України під час війни перебуває за кордоном, і наполягає на їхньому поверненні.

8 травня прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте, коментуючи можливість видачі чоловіків призовного віку Україні, заявила, що її країна не здійснюватиме депортацій.