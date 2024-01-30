В'єтнам і Філіппіни домовилися посилити заходи безпеки на тлі напруженості у Південнокитайському морі

Про це повідомляє Reuters.

За словами в'єтнамського чиновника, який заявив про підписання угод під час офіційної церемонії в президентському палаці країни, два меморандуми про взаєморозуміння з питань безпеки охоплюють "запобігання інцидентам у Південнокитайському морі" і "морське співробітництво" між береговою охороною.

Досягнуті в Ханої домовленості можуть викликати невдоволення Пекіна, якщо вони прокладуть шлях до майбутніх компромісів щодо спірних претензій.

Під час зустрічі з прем'єр-міністром В'єтнаму Фам Мінь Чінем президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший зазначив, що угода про морське співробітництво має на меті встановити всебічне партнерство між двома береговими охоронами з розбудови потенціалу, навчання, обміну персоналом і кораблями задля покращення їхньої здатності проводити спільні операції.

"Південно-Китайське море залишається предметом суперечок, - підкреслив Маркос, - Ми твердо захищаємо свій суверенітет, суверенні права і юрисдикцію від будь-яких провокацій. Але водночас ми також прагнемо розв'язувати ці питання з Китаєм шляхом мирного діалогу і консультацій як дві рівні суверенні держави".

Маркос додав, що В'єтнам є "єдиним стратегічним партнером Філіппін" у Південно-Східній Азії, підкресливши, що морська співпраця є основою цих відносин.

"Світова і регіональна ситуація розвивається швидко і складно, і тому нам потрібно об'єднуватися і тісніше співпрацювати", - заявив прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Чінь.