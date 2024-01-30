В'єтнам і Філіппіни домовилися посилити заходи безпеки на тлі напруженості у Південнокитайському морі
У вівторок, 30 січня, В'єтнам і Філіппіни домовилися посилити співпрацю між своїми береговими службами, аби запобігти небажаним інцидентам у Південнокитайському морі
Про це повідомляє Reuters.
За словами в'єтнамського чиновника, який заявив про підписання угод під час офіційної церемонії в президентському палаці країни, два меморандуми про взаєморозуміння з питань безпеки охоплюють "запобігання інцидентам у Південнокитайському морі" і "морське співробітництво" між береговою охороною.
Досягнуті в Ханої домовленості можуть викликати невдоволення Пекіна, якщо вони прокладуть шлях до майбутніх компромісів щодо спірних претензій.
Під час зустрічі з прем'єр-міністром В'єтнаму Фам Мінь Чінем президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший зазначив, що угода про морське співробітництво має на меті встановити всебічне партнерство між двома береговими охоронами з розбудови потенціалу, навчання, обміну персоналом і кораблями задля покращення їхньої здатності проводити спільні операції.
"Південно-Китайське море залишається предметом суперечок, - підкреслив Маркос, - Ми твердо захищаємо свій суверенітет, суверенні права і юрисдикцію від будь-яких провокацій. Але водночас ми також прагнемо розв'язувати ці питання з Китаєм шляхом мирного діалогу і консультацій як дві рівні суверенні держави".
Маркос додав, що В'єтнам є "єдиним стратегічним партнером Філіппін" у Південно-Східній Азії, підкресливши, що морська співпраця є основою цих відносин.
"Світова і регіональна ситуація розвивається швидко і складно, і тому нам потрібно об'єднуватися і тісніше співпрацювати", - заявив прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Чінь.
Напруга в Південнокитайському морі: що відомо
22 жовтня китайські судна заблокували філіппінський човен у Південнокитайському морі - Філіппіни звинуватили Китай у порушенні суверенітету.
Трохи згодом міністерство закордонних справ Філіппін знову звинуватило КНР у вторгненні в їхні води після інциденту за участі військових кораблів обох країн.
17 листопада президент Філіппін зустрівся зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном, шукаючи шляхи зниження напруженості в Південнокитайському морі та відновлення доступу філіппінських рибалок до рибальських угідь.
19 листопада президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що ситуація у тій зоні Південнокитайського моря, де у його країни та Китаю є територіальна суперечка, стала "ще більш жахливою".
10 грудня Філіппіни та Китай обмінялися звинуваченнями щодо зіткнення їхніх суден у спірних водах Південнокитайського моря через претензії щодо життєво важливого водного шляху.
11 грудня Філіппіни назвали "серйозною ескалацією" дії китайських кораблів проти своїх катерів, зокрема одного з них, на борту якого перебував високопоставлений філіппінський військовий, що виконував місію з поповнення запасів у Південнокитайському морі на вихідних.
12 грудня МЗС Філіппін викликало посла Китаю, аби висловити протест проти "послідовних утисків" у Південнокитайському морі.
22 грудня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна продовжуватиме військовий тиск на Філіппіни через суперечку в Південнокитайському морі.
25 грудня китайські державні ЗМІ звинуватили Філіппіни в неодноразових порушеннях кордонів у Південнокитайському морі, поширенні неправдивої інформації та змові з екстериторіальними силами з метою спричинення неприємностей.
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