"Він міцний горішок". Трамп визнав неефективність своїх розмов з Путіним

Про це повідомляє Newsmax.

На запитання журналіста, чи змінилася думка Дональда Трампа щодо Володимира Путіна за останні кілька місяців, американський президент відповів, що нічого не змінилося, однак він здивований його поведінкою.

"Він, очевидно, міцний горішок, тому в цьому плані нічого не змінилося. Але я здивований. У нас було багато хороших розмов, де ми могли б це закінчити, і раптом починають літати бомби", - сказав Трамп.

Він додав, що вони тричі домовлялися щодо припинення бойових дій, однак російська сторона продовжує вбивати людей в Україні.