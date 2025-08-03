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Війна з Росією: хроніка
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"Він міцний горішок". Трамп визнав неефективність своїх розмов з Путіним

Марія Музиченко
3 серпня, 2025 неділя
00:04
Світ Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив здивування, що після "хороших розмов" з російським диктатором Володимиром Путіним щодо закінчення війни, Москва продовжує атакувати Україну

Зміст

Про це повідомляє Newsmax.

На запитання журналіста, чи змінилася думка Дональда Трампа щодо Володимира Путіна за останні кілька місяців, американський президент відповів, що нічого не змінилося, однак він здивований його поведінкою.

"Він, очевидно, міцний горішок, тому в цьому плані нічого не змінилося. Але я здивований. У нас було багато хороших розмов, де ми могли б це закінчити, і раптом починають літати бомби", - сказав Трамп.

Він додав, що вони тричі домовлялися щодо припинення бойових дій, однак російська сторона продовжує вбивати людей в Україні.

  • 28 липня Дональд Трамп заявив, що розчарований Володимиром Путіним і планує скоротити термін 50 днів на примирення з Україною, який він раніше встановив.
  • 28 липня Дмитро Медведєв пригрозив війною зі США у відповідь на скорочення терміну до 10-12 днів, який Дональд Трамп дав Путіну на укладення миру з Україною.
  • 29 липня американський президент повідомив, що скоротив термін для російського диктатора Володимира Путіна на укладення перемир'я в Україні до 10 днів.
  • 31 липня президент США Дональд Трамп відповів на погрози Дмитра Медведєва. А держсекретар США Марко Рубіо назвав Медведєва "неактуальним гравцем" у російській політиці.
  • У пʼятницю, 1 серпня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наказав розмістити два атомних підводних човни в деяких регіонах у відповідь на заяви заступника голови ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.
  • 2 серпня Дональд Трамп заявив, що наказав розгорнути атомні підводні човни у відповідь на загрозливі заяви заступника голови ради безпеки Росії Дмитра Медведєва для безпеки американців.
  • Цього ж дня американський президент повідомив, що не виключив проведення переговорів з  Володимиром Путіним у рамках 10 днів до завершення "дедлайну" з врегулювання війни в Україні.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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