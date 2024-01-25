Вступ Швеції до НАТО суттєво зміцнить Альянс, - МЗС Канади

Таку позицію МЗС Канади висловило у мережі X.

"Канада вітає рішення турецького парламенту схвалити членство Швеції у НАТО. Це - ключовий етап на шляху до остаточного вступу Швеції до НАТО, що суттєво зміцнить Альянс у час, коли співпраця стосовно глобальних безпекових викликів стала вкрай важливою", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Вступ Швеції в НАТО

У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.

14 червня США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.

5 липня США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.

9 липня президент США Джо Байден розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, під час розмови вони обговорили вступ Швеції до НАТО.

10 липня Ердоган заявив, що Анкара схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до приєднання до Європейського Союзу.

26 вересня стало відомо, що Ердоган виконає свою обіцянку ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо адміністрація президента США Джо Байдена відкриє шлях до продажу винищувачів F-16 Анкарі.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 14 жовтня заявив, що Туреччина не висуває перед його країною вимог для забезпечення ратифікації її заявки на вступ до НАТО, й очікує, що це станеться "відносно скоро".

23 жовтня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вніс до парламенту на розгляд протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

26 грудня комітет із закордонних справ турецького парламенту дав свою згоду на заявку Швеції на вступ до НАТО.

CNN повідомляв, що парламент Туреччини розгляне протокол про вступ Швеції до НАТО 23 січня.

23 січня парламент Туреччини проголосував за ратифікацію заявки про вступ Швеції до НАТО. Тепер Угорщина залишається єдиною країною, яка ще не схвалила приєднання країни до Альянсу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у середу, 24 січня, повідомив, що провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і зазначив, що уряд країни закликає парламент ратифікувати членство Швеції в НАТО за першої нагоди.