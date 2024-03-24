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"Жодних доказів немає", - віцепрезидентка США Гарріс відреагувала на звинувачення Путіна, що Україна причетна до теракту в Москві

24 березня, 2024 неділя
17:01
Світ Камала Гарріс

Віцепрезидентка США Камала Гарріс відкинула заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що Україна може бути причетна до теракту в московському ТРЦ "Крокус Сіті хол"

Про це повідомляє The Hill.

Американський уряд і західні союзники заявили, що відповідальність за напад у Москві несе ІДІЛ.

"Ні, немає жодних доказів (причетності України - ред.), - заявив Гарріс. - Насправді, ми знаємо, що за всіма ознаками відповідальність за те, що сталося, несе ІДІЛ".

Згідно із заявою Путіна, четверо затриманих бойовиків планували втекти в Україну. Однак Михайло Подоляк, радник президента України Володимира Зеленського, заперечив причетність країни до нападу. 

Гарріс також висловив співчуття сім'ям загиблих під час теракту.

"Те, що сталося в результаті терористичного акту, і кількість загиблих - це, безумовно, трагедія, і ми всі повинні висловити свої співчуття сім'ям загиблих", - наголосила вона.

Теракт у "Крокус Сіті Холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.

У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім. 

Також командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що Сили оборони України не мають причетності до стрілянини в московському ТРЦ "Крокус".

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. 

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав цю заяву Путіна абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Ввечері 23 березня президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби Росії звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" біля Москви.

Теги:
Україна
Росія
політика
США
Камала Гарріс
Москва
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